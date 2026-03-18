Минниханов обсудил с губернатором Аньхоя проект в «Алабуге» и инвестиции
Китайская провинция, где базируются Chery и JAC Motors, намерена сотрудничать с Татарстаном в нефтепереработке, автопроме и образовании.
В ходе рабочего визита в Китай раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с губернатором провинции Аньхой господином Ван Цинсянем. Провинция на востоке КНР — дом для более чем 8,5 тысячи высокотехнологичных компаний, включая автогигантов Chery Automobile и JAC Motors.
Минниханов подчеркнул, что российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне. По итогам прошлого года доля китайских инвестиций в экономику Татарстана превысила 62 процента.
Один из главных совместных проектов — крупнейший в России логистический центр в ОЭЗ «Алабуга» площадью 670 тысяч квадратных метров. Он даст 500 новых рабочих мест. Глава республики также пригласил делегацию Аньхоя на IV форум «РОСТКИ» в Казани в августе.
Губернатор Ван Цинсянь заверил, что Аньхой серьезно настроен на сотрудничество с Татарстаном в нефтедобыче, автопроме и авиастроении. Он предложил усилить гуманитарные связи и обмен студентами в рамках Года образования России и Китая.
Ранее мы писали, что Минниханов изучил китайские технологии ИИ в Хэфэе. Глава Татарстана поручил перенять опыт китайской компании по искусственному интеллекту.
