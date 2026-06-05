Минниханов обсудил с представителем AirAsia запуск прямых рейсов из Казани
Крупный азиатский перевозчик готов рассмотреть полёты в столицу Татарстана.
Раис Татарстана Рустам Минниханов на полях ПМЭФ встретился с генеральным директором компании Capital A, сооснователем авиагруппы AirAsia Тони Фернандесом. Речь шла о прямых рейсах в Казань, сообщает руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова.
AirAsia — заметный игрок на азиатском рынке. Компания летает по 400 с лишним направлениям в 25 странах и занимается не только пассажирскими перевозками, но и логистикой, грузами, обучением пилотов и даже финтехом. Фернандес предложил запустить рейсы в столицу Татарстана, чтобы через маршрутную сеть AirAsia связать республику с Юго-Восточной Азией.
Минниханов идею поддержал. Он отметил, что республика активно вкладывается в транспортную инфраструктуру и считает авиацию ключевым звеном для выхода на международные туристические и логистические маршруты. Раис поручил профильному министерству вплотную заняться проработкой этого вопроса.
Ранее сообщалось, что прямые авиарейсы запустили из Казани в Архангельск. Перелеты будут два раза в неделю.
Также мы писали, что «Победа» установила единое время окончания посадки на рейсы. Ранее сроки закрытия выхода могли различаться в зависимости от аэропорта.
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