Общество
5 июня 08:35
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«Вечерняя Казань»

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Минниханов обсудил с представителем AirAsia запуск прямых рейсов из Казани

Крупный азиатский перевозчик готов рассмотреть полёты в столицу Татарстана.

Минниханов обсудил с представителем AirAsia запуск прямых рейсов из Казани

Автор фото: пресс-служба раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов на полях ПМЭФ встретился с генеральным директором компании Capital A, сооснователем авиагруппы AirAsia Тони Фернандесом. Речь шла о прямых рейсах в Казань, сообщает руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова.

AirAsia — заметный игрок на азиатском рынке. Компания летает по 400 с лишним направлениям в 25 странах и занимается не только пассажирскими перевозками, но и логистикой, грузами, обучением пилотов и даже финтехом. Фернандес предложил запустить рейсы в столицу Татарстана, чтобы через маршрутную сеть AirAsia связать республику с Юго-Восточной Азией.

Автор фото: пресс-служба раиса Татарстана

Минниханов идею поддержал. Он отметил, что республика активно вкладывается в транспортную инфраструктуру и считает авиацию ключевым звеном для выхода на международные туристические и логистические маршруты. Раис поручил профильному министерству вплотную заняться проработкой этого вопроса.

Ранее сообщалось, что прямые авиарейсы запустили из Казани в Архангельск. Перелеты будут два раза в неделю.

Также мы писали, что «Победа» установила единое время окончания посадки на рейсы. Ранее сроки закрытия выхода могли различаться в зависимости от аэропорта.

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