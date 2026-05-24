Общество
24 мая 15:21
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Минниханов оценил молочную продукцию завода «Савушкин продукт» в Беларуси

Раису показали, как устроен технологический процесс и провели дегустацию.

Минниханов оценил молочную продукцию завода «Савушкин продукт» в Беларуси

Автор фото: пресс-служба раиса РТ

Глава Татарстана Рустам Минниханов в Беларуси посетил предприятие «Савушкин продукт», которое является одним из крупнейших производителей молочной продукции в Восточной Европе. Об этом сообщили в его пресс-службе.

Минниханову показали, как устроен технологический процесс, он также оценил продукцию предприятия.

Всего у группы компаний имеются девять производственных площадок в Брестской и Витебской областях, на заводах работают свыше 3 тысяч человек. Предприятие каждый день перерабатывает более 1800 тонн молока.

Ранее сообщалось, что Минниханов возложил цветы на могилу Героя Советского Союза в Беларуси. Раис Татарстана начал свой рабочий визит в Брестскую область с посещения мемориального комплекса.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Ильсур Метшин сообщил о подготовке к саммиту Россия – АСЕАН

В мероприятии примут участие представители 11 стран, в числе которых будут главы государств.

Дилия Мингазова / ИД «Вечерняя Казань»
Начвин и Минниханов осмотрели выставку казанского CryptoForum-2026

Форум проходит в столице Татарстана в восьмой раз.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Метеорологи обещают татарстанцам дожди и грозы, но жара останется

Температуры достигнут +31 градуса.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Верховный суд Татарстана оставил в силе приговор по делу «положенца» Бургомистра

Апелляционная инстанция не стала возражать против возвращения материалов в отношении предполагаемых сообщников криминального авторитета в прокуратуру для исправления процессуальных нарушений.

скриншот видео
Известный адвокат Александр Коган скончался в Казани

Пока неизвестны дата и место прощания.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше

О проблемах онкологической службы говорить не принято. Однако всё видно по показателям: число онкопациентов растёт, диспансер работает на износ, а объем финансирования не успевает за темпами роста заболеваемости.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.