Глава Татарстана Рустам Минниханов в Беларуси посетил предприятие «Савушкин продукт», которое является одним из крупнейших производителей молочной продукции в Восточной Европе. Об этом сообщили в его пресс-службе.

Минниханову показали, как устроен технологический процесс, он также оценил продукцию предприятия.

Всего у группы компаний имеются девять производственных площадок в Брестской и Витебской областях, на заводах работают свыше 3 тысяч человек. Предприятие каждый день перерабатывает более 1800 тонн молока.

Ранее сообщалось, что Минниханов возложил цветы на могилу Героя Советского Союза в Беларуси. Раис Татарстана начал свой рабочий визит в Брестскую область с посещения мемориального комплекса.

