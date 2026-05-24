Минниханов оценил молочную продукцию завода «Савушкин продукт» в Беларуси
Раису показали, как устроен технологический процесс и провели дегустацию.
Глава Татарстана Рустам Минниханов в Беларуси посетил предприятие «Савушкин продукт», которое является одним из крупнейших производителей молочной продукции в Восточной Европе. Об этом сообщили в его пресс-службе.
Минниханову показали, как устроен технологический процесс, он также оценил продукцию предприятия.
Всего у группы компаний имеются девять производственных площадок в Брестской и Витебской областях, на заводах работают свыше 3 тысяч человек. Предприятие каждый день перерабатывает более 1800 тонн молока.
Ранее сообщалось, что Минниханов возложил цветы на могилу Героя Советского Союза в Беларуси. Раис Татарстана начал свой рабочий визит в Брестскую область с посещения мемориального комплекса.
