В рамках рабочей поездки в Египет Рустам Минниханов побывал в Большом египетском музее. Об этом сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

Музей, открытый в конце 2025 года, создавался более 20 лет. На его торжественное открытие прибыли 18 президентов, 12 королей и верховных правителей, 8 премьер-министров и еще 40 министров и спикеров парламентов.

В музее, площадь которого составляет порядка 50 тысяч квадратных метров, хранится свыше 100 тысяч артефактов, охватывающих 7 тысяч лет истории Египта: от первых поселений в долине Нила до греко-римского периода.

