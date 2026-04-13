Общество
13 апреля 22:31
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Минниханов осмотрел экспонаты Большого египетского музея

Коллекция насчитывает свыше 100 тысяч артефактов.

Автор фото: пресс-служба раиса РТ

В рамках рабочей поездки в Египет Рустам Минниханов побывал в Большом египетском музее. Об этом сообщает пресс-служба раиса Татарстана.  

Музей, открытый в конце 2025 года, создавался более 20 лет. На его торжественное открытие прибыли 18 президентов, 12 королей и верховных правителей, 8 премьер-министров и еще 40 министров и спикеров парламентов.  

В музее, площадь которого составляет порядка 50 тысяч квадратных метров, хранится свыше 100 тысяч артефактов, охватывающих 7 тысяч лет истории Египта:  от первых поселений в долине Нила до греко-римского периода.

Ранее мы писали, что Минниханов побывал на могиле татарского философа в Каирском некрополе. Муса Бигиев принимал активное участие в общественно-политическом движении мусульман России.

