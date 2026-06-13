Минниханов осмотрел пострадавший от атаки БПЛА нижнекамский дом
Глава республики встретился с жильцами.
В ходе рабочей поездки в Нижнекамск Рустам Минниханов проинспектировал пострадавший в результате атаки БПЛА многоквартирный дом, сообщает пресс-служба раиса Татарстана.
Рустам Минниханов поручил главе Нижнекамского района Радмиру Беляеву и министру строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марату Айзатуллину в кратчайшие сроки демонтировать повреждённые конструкции, провести восстановительные работы и капитальный ремонт всего дома.
Сейчас дом полностью расселён. 31 человек находится в пункте временного размещения на базе санатория «Шифалы». Во время разговора с Рустамом Миннихановым жильцы дома рассказали, что здесь созданы комфортные условия. Глава республики пообещал им, что дом в ближайшее время полностью отремонтируют, и люди смогут вернуться домой.
Раису Татарстана также доложили, что госпитализированным в Центральную районную больницу четырем нижнекамцам оказывается необходимая медицинская помощь. Угрозы для их жизни нет.
Ранее мэр Нижнекамска рассказал о выплатах пострадавшим при атаке БПЛА. Ведется прием заявлений от жителей, чье имущество пострадало.
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