Компания по производству бытовой химии и косметики реализовала проект при поддержке Татарстана.

Автор фото: пресс-служба раиса РТ

Глава Татарстана Рустам Минниханов принял участие в запуске по видеосвязи предприятия «Арнест Юнигрупп Навои» на промышленной площадке в Навои в Узбекистане. Об этом сообщили в пресс-службе раиса республики.

Компания по производству бытовой химии и косметики запустила проект при поддержке Татарстана. Оно ежегодно будет выпускать до 85 миллионов единиц продукции.

Также Минниханов прошелся по выставке «Иннопром.Центральная Азия». На стенде Татарстана представлено 18 компаний, а в форуме участвует более 120 представителей деловых кругов республики. Участникам делегаций были презентованы проекты, реализуемые в Узбекистане, в частности, на площадках промышленных зон Чирчик и Джизак.

Ранее сообщалось, что Минниханов обсудил проект с хокимом Кашкадарьинской области Узбекистана. Речь идет о строительстве крупнейшего курортного комплекса в Центральной Азии – «Гелон».

Все самое интересное в нашем канале в MAX.