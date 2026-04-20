Минниханов по видео принял участие в запуске предприятия в Узбекистане
Компания по производству бытовой химии и косметики реализовала проект при поддержке Татарстана.
Глава Татарстана Рустам Минниханов принял участие в запуске по видеосвязи предприятия «Арнест Юнигрупп Навои» на промышленной площадке в Навои в Узбекистане. Об этом сообщили в пресс-службе раиса республики.
Компания по производству бытовой химии и косметики запустила проект при поддержке Татарстана. Оно ежегодно будет выпускать до 85 миллионов единиц продукции.
Также Минниханов прошелся по выставке «Иннопром.Центральная Азия». На стенде Татарстана представлено 18 компаний, а в форуме участвует более 120 представителей деловых кругов республики. Участникам делегаций были презентованы проекты, реализуемые в Узбекистане, в частности, на площадках промышленных зон Чирчик и Джизак.
Ранее сообщалось, что Минниханов обсудил проект с хокимом Кашкадарьинской области Узбекистана. Речь идет о строительстве крупнейшего курортного комплекса в Центральной Азии – «Гелон».
Дело осужденного на 10 лет «строгача» полковника чрезвычайного ведомства вернулось в апелляционную инстанцию.
Суд запретил деятельность на 60 суток.
В домах напротив нового театра Камала проводят обновление фасадов — жителей заставили переустанавливать кондиционеры за свой счет и построили хлипкую конструкцию из листов металла с низкими перилами.
Женщину с четырьмя детьми, двое из которых с инвалидностью, обязали выплачивать 20 лет за сгоревшую заброшку.
Техногенный взрыв произошел на одном из предприятий.
Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.