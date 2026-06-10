Встреча прошла в казанском Кремле.

Автор фото: tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым в казанском Кремле.

Глава республики поблагодарил министра за внимание к внешним связям регионов, содействие в развитии международного сотрудничества Татарстана, а также проведении международных мероприятий, в частности заседания глав МИД стран ОДКБ.

А Лавров в свою очередь выразил благодарность Минниханову и его команде, мэрии во главе с Ильсуром Метшиным за содействие в работе и оказанное участникам заседания гостеприимство, сообщили в пресс-службе раиса Татарстана.

Ранее Лавров назвал Татарстан образцом новой архитектуры безопасности в Евразии. У республики отлично получается выстраивать межнациональный диалог.

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