Минниханов поблагодарил Лаврова за помощь в проведении международных мероприятий
Встреча прошла в казанском Кремле.
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым в казанском Кремле.
Глава республики поблагодарил министра за внимание к внешним связям регионов, содействие в развитии международного сотрудничества Татарстана, а также проведении международных мероприятий, в частности заседания глав МИД стран ОДКБ.
А Лавров в свою очередь выразил благодарность Минниханову и его команде, мэрии во главе с Ильсуром Метшиным за содействие в работе и оказанное участникам заседания гостеприимство, сообщили в пресс-службе раиса Татарстана.
Ранее Лавров назвал Татарстан образцом новой архитектуры безопасности в Евразии. У республики отлично получается выстраивать межнациональный диалог.
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