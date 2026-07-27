Общество
27 июля 18:42
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Минниханов побывал в этно-деревне с татарским подворьем на Сабантуе в Казахстане

Глава республики отметил, что праздник уже давно вышел за пределы России.

Минниханов побывал в этно-деревне с татарским подворьем на Сабантуе в Казахстане

Автор фото: tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил Сабантуй в казахстанском Петропавловске. Там он осмотрел этно-деревню с татарским подворьем, организованную Мензелинским районом Татарстана, музейную экспозицию, отражающую историю, духовное наследие и культурные традиции татарского народа. Также были представлены театрализованные постановки о народных обычаях, выставку традиционных ремесел и мастер-классы по изготовлению национальных изделий.

Минниханов отметил, что Сабантуй уже давно вышел за пределы России, его отмечают во многих странах мира. Сейчас в Казахстане живут много татар: только в Северо-Казахстанской области - более 11 тысяч.

Глава республики напомнил об исторической близости народов Татарстана и Казахстана и пожелал государству процветания.

Ранее Минниханов рассказал, как выйти замуж. Первым делом стоит научиться тонко резать лапшу для татарского супа токмач.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В районе Татарстана, где расположены склады Wildberries и OZON, сбили БПЛА

Жители одного из районов республики услышали громкий взрыв.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Российские вузы полностью перейдут на новую систему до 2030 года

Пилотный проект уже запустили 17 университетов по всей стране.

прокуратура РТ
Водитель в Татарстане отрицает вину за смерть ребенка, который разбился о столбы

На отца погибшего на самокате подростка заводят дело о вовлечении несовершеннолетнего в систематическое распитие алкоголя.

прокуратура Татарстана
Шесть человек погибли в ДТП с Chevrolet Lanos в Зеленодольске ночью

Прокуратура контролирует расследование уголовного дела.

СУ СКР по Татарстану
Возбуждено дело после смертельного ДТП с шестью подростками в Зеленодольске

В Chevrolet находились семь человек.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Топ застройщиков Казани: честный рейтинг

Рынок недвижимости столицы Татарстана переживает тектонический сдвиг. В регион зашли мощные федеральные игроки — «Самолет», «ФСК Регион» и «ГК ТОЧНО». Изменит ли битва девелоперов качество жилья в столице?

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
На рынке труда в Татарстане усиливается неравенство доходов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.