Глава республики отметил, что праздник уже давно вышел за пределы России.

Автор фото: tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил Сабантуй в казахстанском Петропавловске. Там он осмотрел этно-деревню с татарским подворьем, организованную Мензелинским районом Татарстана, музейную экспозицию, отражающую историю, духовное наследие и культурные традиции татарского народа. Также были представлены театрализованные постановки о народных обычаях, выставку традиционных ремесел и мастер-классы по изготовлению национальных изделий.

Минниханов отметил, что Сабантуй уже давно вышел за пределы России, его отмечают во многих странах мира. Сейчас в Казахстане живут много татар: только в Северо-Казахстанской области - более 11 тысяч.

Глава республики напомнил об исторической близости народов Татарстана и Казахстана и пожелал государству процветания.

Ранее Минниханов рассказал, как выйти замуж. Первым делом стоит научиться тонко резать лапшу для татарского супа токмач.

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