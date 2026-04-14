Автор фото: пресс-служба раиса РТ

Во время визита в Каир Рустам Минниханов посетил филиал Казанского (Приволжского) федерального университета, расположенный на территории медицинского комплекса, сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

В филиале обучаются 2023 студента. Обучение по трем специальностям - «Лечебное дело», «Стоматология» и «Фармация» - ведут 214 педагогов. Это выпускники КФУ и других ведущих университетов России и Египта.

В планах – начать обучение еще по двум специальностям: искусственный интеллект и физиотерапия.

После осмотра учебного корпуса Рустам Минниханов высоко оценил организацию филиала КФУ в Каире и подчеркнул, что учебное заведение показывает пример того, как должна быть организована работа.

Ранее сообщалось, что ученые КФУ работают над точной посадкой на Луну для добычи ресурсов. Астрономы намерены «выиграть битву» за спутник Земли.

