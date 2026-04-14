Минниханов побывал в Каире в филиале КФУ и высоко оценил его работу
Здесь обучаются более 2020 студентов.
Во время визита в Каир Рустам Минниханов посетил филиал Казанского (Приволжского) федерального университета, расположенный на территории медицинского комплекса, сообщает пресс-служба раиса Татарстана.
В филиале обучаются 2023 студента. Обучение по трем специальностям - «Лечебное дело», «Стоматология» и «Фармация» - ведут 214 педагогов. Это выпускники КФУ и других ведущих университетов России и Египта.
В планах – начать обучение еще по двум специальностям: искусственный интеллект и физиотерапия.
После осмотра учебного корпуса Рустам Минниханов высоко оценил организацию филиала КФУ в Каире и подчеркнул, что учебное заведение показывает пример того, как должна быть организована работа.
