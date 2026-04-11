Глава республики распорядился, чтобы во время православного праздника выполнялись все меры безопасности и охраны общественного порядка.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Рустам Минниханов во время совещания в Доме правительства РТ поручил в связи с празднованием Пасхи, которая в этом году пришлась на 12 апреля, усилить меры, направленные на обеспечение безопасности, в том числе пожарной, охрану общественного порядка в культовых объектах и на их территориях.

Он отметил, что в храмах республики традиционно пройдут пасхальные богослужения с большим количеством прихожан, и поэтому соответствующим службам необходимо принять усиленные меры, направленные на обеспечение пожарной безопасности, охрану общественного порядка в культовых объектах и на их территориях.

Глава региона также напомнил, что 12 апреля отмечается и День космонавтики. В эти дни по всей стране проходит первая российская Неделя космоса, которая приурочена к 65-летию полета Юрия Гагарина. В РТ же проводят «Декаду Гагарина в Татарстане», которая включает образовательные и культурные мероприятия по космической тематике.

«Татарстан внес колоссальный вклад в советскую космическую программу. В Казани работали главные конструкторы советской космонавтики – Сергей Королев и Валентин Глушко, в КАИ создали первую среди вузов страны кафедру реактивных двигателей, предприятия республики производили узлы и агрегаты для космической отрасли», - цитирует раиса его пресс-служба.

Рустам Минниханов также напомнил, что выпускником Казанского авиационного института был главный конструктор многоразовой транспортной космической системы «Энергия-Буран» и ракетного комплекса «Энергия» Борис Губанов. Кроме того, среди уроженцев Татарстана – Герой РФ, лётчик-космонавт Сергей Рыжиков, который родился в Бугульме и в декабре прошлого года завершил свой третий многодневный космический полет.

Кстати, ранее мы писали, что Герои России летчики-космонавты Роскосмоса Олег Скрипочка и Сергей Рыжиков отправились по гагаринскому маршруту в честь 65-летия первого полета человека в космос. Летчикам предстоит пролететь более трех тысяч километров по маршруту, соединяющему ключевые места, связанные с биографией Юрия Гагарина: Саратовский аэроклуб, летное училище в Оренбурге, космодром Байконур.

