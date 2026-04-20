Минниханов поучаствовал в сессии на «Иннопром. Центральная Азия»
На выставке стенды представили около 500 компаний.
Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в главной пленарной сессии «Технологические хабы – новый промышленный ландшафт» на выставке «Иннопром. Центральная Азия». Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.
На мероприятии собралось более 11 тысяч гостей из 35 стран, а участвует около 500 компаний со стендами. Основные страны: Узбекистан, Россия, Беларусь, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Таджикистан, Турция, ОАЭ, Азербайджан.
Первый зампред правительства России Денис Мантуров рассказал, что в рамках российско- узбекистанского сотрудничества реализовано 150 инвестпроектов на четыре триллиона рублей. Успешным опытом можно назвать промпарки «Чирчик» и «Джизак». А зампремьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев заявил о росте числа совместных предприятий — на сегодняшний день их свыше трех тысяч.
Ранее Минниханов подчеркнул особую роль KazanForum как надежной платформы для диалога. Мероприятие пройдет на федеральном уровне уже в четвертый раз. Благодаря сотрудничеству регионов, между Россией и Узбекистаном сегодня более 3000 совместных предприятий.
