Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в главной пленарной сессии «Технологические хабы – новый промышленный ландшафт» на выставке «Иннопром. Центральная Азия». Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

На мероприятии собралось более 11 тысяч гостей из 35 стран, а участвует около 500 компаний со стендами. Основные страны: Узбекистан, Россия, Беларусь, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Таджикистан, Турция, ОАЭ, Азербайджан.

Первый зампред правительства России Денис Мантуров рассказал, что в рамках российско- узбекистанского сотрудничества реализовано 150 инвестпроектов на четыре триллиона рублей. Успешным опытом можно назвать промпарки «Чирчик» и «Джизак». А зампремьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев заявил о росте числа совместных предприятий — на сегодняшний день их свыше трех тысяч.

Ранее Минниханов подчеркнул особую роль KazanForum как надежной платформы для диалога. Мероприятие пройдет на федеральном уровне уже в четвертый раз.

