Общество
6 июня 10:06
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«Вечерняя Казань»

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Минниханов поздравил татарстанцев с Днём русского языка и днём рождения Пушкина

Раис республики напомнил, что творчество поэта стало духовным достоянием всего мира.

Минниханов поздравил татарстанцев с Днём русского языка и днём рождения Пушкина

Автор фото: tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов обратился к жителям республики по случаю Дня русского языка, который отмечается в день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Он назвал поэта великим гением, чьё творчество стало духовным достоянием России и всего мира, а имя навсегда вошло в историю мировой культуры.

Минниханов привёл слова академика Дмитрия Лихачёва, 120-летие со дня рождения которого отмечается в этом году: «Пушкин — гений, сумевший создать идеал нации». Он подчеркнул, что поэт близок не только русским. Великий татарский поэт Габдулла Тукай писал о Пушкине с искренним восхищением. Для миллионов людей разных национальностей русский язык и творчество Пушкина стали проводником в мир культуры и объединяющим началом.

Главная задача, по словам Минниханова, — сохранить чистоту и выразительность русского языка, прививать молодёжи любовь к чтению и интерес к отечественной литературе, которая несёт духовно-нравственные ценности народа. В завершение он пожелал всем здоровья, вдохновения, творческих успехов и новых достижений, а русскому слову — всегда служить делу мира, добра и гражданского единства.

Ранее сообщалось, что Минниханов поздравил татарстанцев с Сабантуем. Раис республики назвал праздник символом единения и драгоценной жемчужиной наследия России.

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