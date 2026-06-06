Общество
6 июня 08:28
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«Вечерняя Казань»

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Минниханов поздравил татарстанцев с Сабантуем

Раис республики назвал праздник символом единения и драгоценной жемчужиной наследия России.

Минниханов поздравил татарстанцев с Сабантуем

Автор фото: пресс-служба раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов сердечно поздравил жителей республики с татарским народным праздником Сабантуй. В своём обращении он подчеркнул, что процветание и изобилие всегда достигаются упорным трудом, и этот принцип стал жизненным правилом народа. На Сабантуе традиционно чествуют хлеборобов и всех тружеников села, чьими стараниями создаётся продовольственное благополучие республики. Им адресованы слова искренней признательности за самоотверженный труд и преданность родной земле.

Минниханов отметил, что праздничный майдан служит местом единения людей разных поколений, культур и верований. В ярких красках и звонких мелодиях Сабантуя переплетаются судьбы народов, веками живущих в мире и согласии. Праздник, по его словам, из татарского превратился в драгоценную жемчужину общероссийского наследия и символ единения, что в Год единства народов России приобретает особый смысл. Он отражает тепло гостеприимства, богатство традиций, красоту родного языка и национальных мелодий.

В завершение раис пожелал всем крепкого здоровья, счастья, мира в каждом доме и всеобщего благополучия, а самому Сабантую — принести незабываемые впечатления, вдохновить на новые трудовые свершения и укрепить единство.

Ранее мы писали, что к Сабантую отремонтируют деревянный город в казанском поселке Мирный за 2,8 миллиона рублей. В общей сложности на проведение татарского народного праздника Казань потратит больше 113 миллионов рублей.

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