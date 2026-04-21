Общество
21 апреля 09:18
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Минниханов прилетел в Навои и осмотрел завод «Арнест Юнигрупп Навои»

Производство косметики и бытовой химии запустили по видеосвязи с выставки «Иннопром. Центральная Азия».

Автор фото: пресс-служба раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл в город Навои. Он посетил площадки индустриального парка на территории свободной экономической зоны «Навои». Общая площадь — 564 гектара. Это одна из самых промышленных зон Узбекистана.

На территории действует особый правовой режим: налоговые, валютные и таможенные льготы, упрощённый порядок въезда и выезда, а также упрощённое получение разрешений на работу.

Автор фото: пресс-служба раиса Татарстана

В рамках визита Минниханов осмотрел производство общества с ограниченной ответственностью «Арнест Юнигрупп Навои». Запуск завода состоялся накануне — в режиме видеосвязи с площадки международной промышленной выставки «Иннопром. Центральная Азия» с участием вице-премьеров двух стран. Компания будет выпускать косметику и бытовую химию.

Раис Татарстана пообщался с коллективом предприятия — сейчас там трудятся 115 человек — и пожелал им успехов.

Ранее сообщалось, что Минниханов обсудил проект с хокимом Кашкадарьинской области Узбекистана. Речь идет о строительстве крупнейшего курортного комплекса в Центральной Азии – «Гелон».

