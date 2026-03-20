20 марта 10:53
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Минниханов принял участие в праздничном намазе в обновленной мечети села Айбаш

Проповедь провел муфтий Татарстана Камиль Самигуллин.

Автор фото: пресс-служба раиса РТ

Глава Татарстана Рустам Минниханов принял участие в праздничном намазе в честь Ураза-байрама в отреставрированной деревянной мечети села Айбаш Высокогорского района. Об этом сообщили в его пресс-службе.

Намаз и проповедь провел муфтий Татарстана Камиль Самигуллин. Он также зачитал поздравление с праздником президента России Владимира Путина, в котором говорится об уважении российских мусульман к традициям предков и вклад в защиту страны. Сам Самигуллин также заявил о ценности поста и необходимости совершения благих дел.

Напомним, построенная во второй половине XIX века мечеть в Айбаше является уникальным памятником деревянного зодчества. Ее восстановили в рамках программы «Развитие культуры».

Ранее сообщалось, что Минниханов поздравил мусульман Татарстана с Ураза-байрамом. Раис республики отметил, что в этом году Казань встречает праздник в статусе культурной столицы исламского мира.

