Минниханов проинспектировал весенне-полевые работы в Пестречинском районе
Раис Татарстана Рустам Минниханов побывал в Пестречинском районе и ознакомился с ходом весенне-полевых работ, передает пресс-служба главы республики. На сегодня посеяно 23,5 процента от плана.
Министр сельского хозяйства Татарстана Марат Зяббаров отметил, что району нужно активнее участвовать в программах. Говоря о развитии муниципалитета, глава республики отметил, что доля малого и среднего предпринимательства в районе сегодня 35%. Учитывая удобное расположение района в пригородной зоне, он поручил активнее использовать это преимущество для дальнейшего роста показателя.
Кроме того, раису презентовали проект машинно-тракторного комплекса АО «Росагролизинг» - новый центр обеспечит аграриев и предприятия дорожно-коммунального хозяйства Татарстана доступом к высокотехнологичной технике без прямого выкупа. Создание крупного хаба запланировано в два этапа.
Минниханов также поздравил всех с прошедшим Днем Победы. Он отметил, что помогать ветеранам нужно не только в праздники.
Напомним, в День Победы Минниханов и Шаймиев почтили память героев ВОВ. Глава республики пообщался и с ветеранами СВО.
