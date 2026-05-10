Общество
10 мая 11:16
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Минниханов проинспектировал весенне-полевые работы в Пестречинском районе

Посеяно 23,5 процента от плана.

Автор фото: пресс-службы раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов побывал в Пестречинском районе и ознакомился с ходом весенне-полевых работ, передает пресс-служба главы республики. На сегодня посеяно 23,5 процента от плана.

 

Министр сельского хозяйства Татарстана Марат Зяббаров отметил, что району нужно активнее участвовать в программах. Говоря о развитии муниципалитета, глава республики отметил, что доля малого и среднего предпринимательства в районе сегодня 35%. Учитывая удобное расположение района в пригородной зоне, он поручил активнее использовать это преимущество для дальнейшего роста показателя.

Автор фото: пресс-служба раиса РТ

 

Кроме того, раису презентовали проект машинно-тракторного комплекса АО «Росагролизинг» - новый центр обеспечит аграриев и предприятия дорожно-коммунального хозяйства Татарстана доступом к высокотехнологичной технике без прямого выкупа. Создание крупного хаба запланировано в два этапа.

Минниханов также поздравил всех с прошедшим Днем Победы. Он отметил, что помогать ветеранам нужно не только в праздники.

Напомним, в День Победы Минниханов и Шаймиев почтили память героев ВОВ. Глава республики пообщался и с ветеранами СВО.

