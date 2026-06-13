Общество
13 июня 14:27
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Минниханов: «Путин лично доверил Татарстану провести саммит Россия — АСЕАН»

Раис республики назвал данный саммит в Казани важнейшим событием года.

Минниханов: «Путин лично доверил Татарстану провести саммит Россия — АСЕАН»

Автор фото: пресс-служба раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов на совещании в доме правительства заявил, что предстоящий саммит Россия — АСЕАН, который пройдёт в Казани 17–19 июня, — это крупномасштабное и очень значимое для страны международное событие. Оно приурочено к 35-летию отношений между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии.

«Руководство страны, лично президент Владимир Путин доверили Татарстану провести это мероприятие. Это большая честь и огромная ответственность», — подчеркнул Минниханов.

Он сообщил, что республиканский оперштаб вместе с федеральными коллегами уже принял все организационные меры: определены локации, места размещения делегаций, за каждой закреплены руководители республиканских органов, отрабатываются графики прибытия и отбытия гостей.

Отдельный акцент раис сделал на безопасности. Она должна быть обеспечена на всех уровнях — как в Казани, так и по всей республике. Главам районов и руководителям ведомств поручено исключить любые сбои в работе систем жизнеобеспечения, обеспечить слаженную работу оперативных служб, ЖКХ, транспорта, энергетиков и систем безопасности, особенно в детских оздоровительных лагерях.

Ранее мы писали, что саммит АСЕАН укрепит экономические связи Татарстана с Юго-Восточной Азией. Казань готовится принять саммит АСЕАН, который называют вторым по значимости международным событием после БРИКС. Мероприятие откроет новые возможности для российских и татарстанских предприятий выйти на растущие рынки азиатских стран.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Сближение Венеры и Юпитера хорошо будет видно на вечернем небе

К этим планетам приблизятся также Меркурий и Луна.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Почти вся Казань «встанет» из-за саммита Россия — АСЕАН

Ограничения движения введут на неделю.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Исус Христос скончался в своей квартире в Казани

Тревогу забили соседи скандального подсудимого, из его комнаты исходил сильный запах.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Три человека пострадали при попадании дрона в жилой дом в Нижнекамске

Верхние этажи 12-этажки загорелись, жителей эвакуировали.

Совфед РФ
Пройдет ли в России новая волна мобилизации, раскрыл Клишас

Цели СВО будут достигнуты.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов

Оформить микрозайм «до зарплаты» станет сложнее — из-за новых правил МФО обязаны проверять каждого клиента. Рынок охлаждается, но эксперты предупреждают: есть риск, что заемщики, получившие отказ, начнут обращаться к нелегальным кредиторам.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Малый бизнес Татарстана спасает экономику
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.