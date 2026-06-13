Раис республики назвал данный саммит в Казани важнейшим событием года.

Автор фото: пресс-служба раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов на совещании в доме правительства заявил, что предстоящий саммит Россия — АСЕАН, который пройдёт в Казани 17–19 июня, — это крупномасштабное и очень значимое для страны международное событие. Оно приурочено к 35-летию отношений между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии.

«Руководство страны, лично президент Владимир Путин доверили Татарстану провести это мероприятие. Это большая честь и огромная ответственность», — подчеркнул Минниханов.

Он сообщил, что республиканский оперштаб вместе с федеральными коллегами уже принял все организационные меры: определены локации, места размещения делегаций, за каждой закреплены руководители республиканских органов, отрабатываются графики прибытия и отбытия гостей.

Отдельный акцент раис сделал на безопасности. Она должна быть обеспечена на всех уровнях — как в Казани, так и по всей республике. Главам районов и руководителям ведомств поручено исключить любые сбои в работе систем жизнеобеспечения, обеспечить слаженную работу оперативных служб, ЖКХ, транспорта, энергетиков и систем безопасности, особенно в детских оздоровительных лагерях.

Ранее мы писали, что саммит АСЕАН укрепит экономические связи Татарстана с Юго-Восточной Азией. Казань готовится принять саммит АСЕАН, который называют вторым по значимости международным событием после БРИКС. Мероприятие откроет новые возможности для российских и татарстанских предприятий выйти на растущие рынки азиатских стран.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.