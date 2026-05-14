Минниханов сделает Казань площадкой для творческого старта исламской молодежи
Казань с большой ответственностью носит статус культурной столицы исламского мира.
Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что Казань обязана стать площадкой для старта молодых творцов со всего исламского мира. Об этом он рассказал на заседании министров культуры стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) на KazanForum.
«Мы стремимся показать, что мир исламской культуры - это не только величайшая история, но и современное искусство, творческие индустрии, цифровые технологии, и, что особенно важно, это наша молодежь», - отметил глава республики.
Казань с гордостью и большой ответственностью носит статус культурной столицы исламского мира. Это не просто титул, а признание многовекового вклада Татарстана в исламскую цивилизацию. Также это «аванс на будущее, который мы обязаны оправдать».
Ранее сообщалось, что на исламском форуме в Казани обсудили сотрудничество России и Индонезии. Товарооборот между странами вырос более чем в два раза.
