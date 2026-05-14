Казань с большой ответственностью носит статус культурной столицы исламского мира.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что Казань обязана стать площадкой для старта молодых творцов со всего исламского мира. Об этом он рассказал на заседании министров культуры стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) на KazanForum.

«Мы стремимся показать, что мир исламской культуры - это не только величайшая история, но и современное искусство, творческие индустрии, цифровые технологии, и, что особенно важно, это наша молодежь», - отметил глава республики.

Казань с гордостью и большой ответственностью носит статус культурной столицы исламского мира. Это не просто титул, а признание многовекового вклада Татарстана в исламскую цивилизацию. Также это «аванс на будущее, который мы обязаны оправдать».

