На автозаправочных станциях республики ввели временные лимиты.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Во время рабочей поездки в Нижнекамск Рустам Минниханов провел заседание штаба по обеспечению устойчивой работы топливно-энергетического комплекса. Раиса Татарстана проинформировали, что благодаря слаженной работе служб последствия атаки БПЛА на предприятие устранены.

В последние дни на некоторых заправочных станциях Татарстана скопились очереди водителей за топливом. Как пояснили главе республики, во избежание искусственного ажиотажа и для обеспечения устойчивой ситуации сейчас ведутся технические работы, поэтому на отдельных автозаправочных станциях введены временные лимиты.

Рустам Минниханов поручил тщательно подойти к решению этого вопроса и рассмотреть дополнительные меры по обеспечению безопасности промышленных предприятий и объектов городской инфраструктуры, сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

Ранее сообщалось, что часть АЗС Казани закрылась, а часть – ввела ограничения на продажу бензина. Где-то исчезло дизельное топливо.

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