Общество
6 июня 10:26
Автор материала:
Не указано
Павел Наумов

Журналист

Минниханов возложил цветы к памятнику Александра Пушкина в Казани

Торжественное мероприятие приуроченно ко Дню русского языка и очередной дате со дня рождения великого поэта.

Минниханов возложил цветы к памятнику Александра Пушкина в Казани

Автор фото: Павел Наумов / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани прошла торжественная церемония возложения цветов к памятнику великого русского поэта Александра Пушкина. Событие было приурочено ко Дню русского языка и годовщине со дня рождения поэта.

В мероприятии у стен Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля приняли участие ведущие культурные, общественные и государственные деятели Татарстана.

Почтить память основоположника современного русского литературного языка прибыли первые лица республики, включая раиса Татарстана Рустама Минниханова, госсоветника РТ Минтимера Шаймиева и бывшего председателя Госсовета республики Фарида Мухаметшина. Участники церемонии возложили цветы к подножию памятника, отдав дань уважения великому культурному наследию поэта.

Автор фото: Павел Наумов / ИД «Вечерняя Казань»

Официальную часть дополнила яркая культурная программа. Перед гостями и жителями города развернулось праздничное действо, в котором выступили известные артисты и творческие коллективы республики.

Ансамбль «От ложки до гармошки» порадовал собравшихся колоритными народными номерами и задал праздничный тон. Владимир Васильев — народный артист Татарстана — представил глубокое и проникновенное исполнение. Дмитрий Босов, известный казанский оперный и камерный певец, лауреат Шаляпинской стипендии и солист Культурного центра имени А.С. Пушкина в Казани, исполнил классические музыкальные произведения. А солистка Филармонического музыкально-литературного лектория Ригина Валиева украсила торжество своим вокалом.

Празднование Дня русского языка продолжилось торжественным концертом для мастеров искусств внутри оперного театра, а также поэтическими и культурными программами на других площадках города.

Ранее Минниханов поздравил татарстанцев с Днём русского языка и днём рождения Пушкина. Раис республики напомнил, что творчество поэта стало духовным достоянием всего мира.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
rais.tatarstan.ru
На Кировской дамбе в тестовом режиме заработал курортный комплекс TatarSu

Новый объект посетил глава Татарстана Рустам Минниханов.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Учителям точных наук начнут выплачивать премии до 350 тысяч рублей

Однако есть ряд критериев.

соцсети
Спасшая ребенка из воды жительница Казани поделилась, как потратит 1 млн награды

Девушка получила премию имени Тиграна Кеосаяна, которую выдают людям, рискующим собой ради спасения других.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Тело девушки вытащили из Казанки у Кремлевской дамбы

Пассажирка приехала к берегу на такси, а потом пропала.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
«Оземпик» покорил российские больницы: массово скупаются аналоги

Только за первый квартал медучреждения закупились препаратами на 2,2 миллиарда рублей.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей

В условиях экономической стагнации продовольственный ретейл замедлил рост. Ценовая конкуренция усилилась: торговые сети завлекают покупателей акциями и незаметно сокращают ассортимент. Ключевыми каналами становятся онлайн и магазины у дома.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Малый бизнес Татарстана спасает экономику
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.