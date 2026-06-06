Торжественное мероприятие приуроченно ко Дню русского языка и очередной дате со дня рождения великого поэта.

Автор фото: Павел Наумов / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани прошла торжественная церемония возложения цветов к памятнику великого русского поэта Александра Пушкина. Событие было приурочено ко Дню русского языка и годовщине со дня рождения поэта.

В мероприятии у стен Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля приняли участие ведущие культурные, общественные и государственные деятели Татарстана.

Почтить память основоположника современного русского литературного языка прибыли первые лица республики, включая раиса Татарстана Рустама Минниханова, госсоветника РТ Минтимера Шаймиева и бывшего председателя Госсовета республики Фарида Мухаметшина. Участники церемонии возложили цветы к подножию памятника, отдав дань уважения великому культурному наследию поэта.

Автор фото: Павел Наумов / ИД «Вечерняя Казань»

Официальную часть дополнила яркая культурная программа. Перед гостями и жителями города развернулось праздничное действо, в котором выступили известные артисты и творческие коллективы республики.

Ансамбль «От ложки до гармошки» порадовал собравшихся колоритными народными номерами и задал праздничный тон. Владимир Васильев — народный артист Татарстана — представил глубокое и проникновенное исполнение. Дмитрий Босов, известный казанский оперный и камерный певец, лауреат Шаляпинской стипендии и солист Культурного центра имени А.С. Пушкина в Казани, исполнил классические музыкальные произведения. А солистка Филармонического музыкально-литературного лектория Ригина Валиева украсила торжество своим вокалом.

Празднование Дня русского языка продолжилось торжественным концертом для мастеров искусств внутри оперного театра, а также поэтическими и культурными программами на других площадках города.

Ранее Минниханов поздравил татарстанцев с Днём русского языка и днём рождения Пушкина. Раис республики напомнил, что творчество поэта стало духовным достоянием всего мира.

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