Минниханов возложил цветы к памятнику Александра Пушкина в Казани
Торжественное мероприятие приуроченно ко Дню русского языка и очередной дате со дня рождения великого поэта.
В Казани прошла торжественная церемония возложения цветов к памятнику великого русского поэта Александра Пушкина. Событие было приурочено ко Дню русского языка и годовщине со дня рождения поэта.
В мероприятии у стен Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля приняли участие ведущие культурные, общественные и государственные деятели Татарстана.
Почтить память основоположника современного русского литературного языка прибыли первые лица республики, включая раиса Татарстана Рустама Минниханова, госсоветника РТ Минтимера Шаймиева и бывшего председателя Госсовета республики Фарида Мухаметшина. Участники церемонии возложили цветы к подножию памятника, отдав дань уважения великому культурному наследию поэта.
Официальную часть дополнила яркая культурная программа. Перед гостями и жителями города развернулось праздничное действо, в котором выступили известные артисты и творческие коллективы республики.
Ансамбль «От ложки до гармошки» порадовал собравшихся колоритными народными номерами и задал праздничный тон. Владимир Васильев — народный артист Татарстана — представил глубокое и проникновенное исполнение. Дмитрий Босов, известный казанский оперный и камерный певец, лауреат Шаляпинской стипендии и солист Культурного центра имени А.С. Пушкина в Казани, исполнил классические музыкальные произведения. А солистка Филармонического музыкально-литературного лектория Ригина Валиева украсила торжество своим вокалом.
Празднование Дня русского языка продолжилось торжественным концертом для мастеров искусств внутри оперного театра, а также поэтическими и культурными программами на других площадках города.
Ранее Минниханов поздравил татарстанцев с Днём русского языка и днём рождения Пушкина. Раис республики напомнил, что творчество поэта стало духовным достоянием всего мира.
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