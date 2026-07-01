Также обсуждались перспективы развития сотрудничества в сфере автомобильной промышленности и автокомпонентов.

Автор фото: скриншот видео

Глава Татарстана Рустам Минниханов наградил президента Союза палат и товарных бирж Турции Рифата Хисарджиклыоглу орденом «Дуслык», об этом сообщили в его пресс-службе.

По словам Минниханова, союз вносит важный вклад в развитие бизнес-связей между Татарстаном и Турцией. Они напомнил, что Турция — один из ведущих зарубежных партнеров Татарстана, товарооборот за 2025 год составил 4,5 миллиарда долларов.

В ходе встречи обсуждалось сотрудничество в автомобильной промышленности и сфере автокомпонентов, в станкостроении и металлообработке, АПК, легкой промышленности, туризме, строительстве и ИТ.

Ранее Минниханов обсуждал сотрудничество с председателем Турецко-российского делового совета Комитета внешнеэкономических связей Турции (DEIK) Иззетом Экмекчибаши. Тогда также поднимались темы развития сотрудничества в автомобильной промышленности, станкостроении и металлообработке, сельском хозяйстве, легкой промышленности, туризме, строительстве и ИТ.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.