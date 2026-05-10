Очередной объект появился в Анатыше - центр на 100 мест объединил Дом культуры, библиотеку и органы местного самоуправления.

Автор фото: rais.tatarstan.ru

В ходе рабочей поездки в Рыбно‑Слободский район Рустам Минниханов принял участие в открытии многофункционального центра в селе Анатыш. В одном здании разместили Анатышский сельский Дом культуры, библиотеку, а также Совет и Исполнительный комитет Анатышского сельского поселения Рыбно‑Слободского муниципального района.

Глава республики отметил значимость подобных объектов для развития сельских территорий. По его словам, это важнейший элемент социальной инфраструктуры сельского поселения.

Он напомнил, что программа строительства сельских многофункциональных центров стартовала в 2011 году. За это время удалось возвести 359 новых центров и провести капитальный ремонт 375 сельских Домов культуры.

Кроме того, в селе Анатыш Рустам Минниханов почтил память павших в годы Великой Отечественной войны — возложил цветы к памятнику воинам.

Ранее Минниханову доложили о весеннее-посевных работах в Рыбно-Слободском районе. Предприятиям приходится работать в две смены. На данный момент засеяно 27% площадей.

