Общество
10 мая 21:25
Минниханов: «За 15 лет в Татарстане открыли 359 МФЦ»

Очередной объект появился в Анатыше - центр на 100 мест объединил Дом культуры, библиотеку и органы местного самоуправления.

Автор фото: rais.tatarstan.ru

В ходе рабочей поездки в Рыбно‑Слободский район Рустам Минниханов принял участие в открытии многофункционального центра в селе Анатыш. В одном здании разместили Анатышский сельский Дом культуры, библиотеку, а также Совет и Исполнительный комитет Анатышского сельского поселения Рыбно‑Слободского муниципального района.

Глава республики отметил значимость подобных объектов для развития сельских территорий. По его словам, это важнейший элемент социальной инфраструктуры сельского поселения.

Он напомнил, что программа строительства сельских многофункциональных центров стартовала в 2011  году. За это время удалось возвести 359  новых центров и провести капитальный ремонт 375 сельских Домов культуры.

Кроме того, в селе Анатыш Рустам Минниханов почтил память павших в годы Великой Отечественной войны — возложил цветы к памятнику воинам.

Ранее Минниханову доложили о весеннее-посевных работах в Рыбно-Слободском районе. Предприятиям приходится работать в две смены. На данный момент засеяно 27% площадей.

