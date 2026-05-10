Несмотря на непростые условия, объём поддержки агропромышленного комплекса не сократился.

Автор фото: rais.tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов проинспектировал весенне‑полевые работы в Рыбно‑Слободском районе. Глава совершил облёт полей, чтобы лично ознакомиться с ходом весенней посевной кампании.

Сейчас засеяно 27% площадей, сельхозпредприятия работают в две смены. По прогнозам, небольшое снижение поголовья скота удастся стабилизировать в ближайшие два года. Этому поспособствует открытие новых хозяйств.

Отдельное внимание уделили модернизации сельской инфраструктуры. В районе активно реконструируют систему водоснабжения. Работы ведутся при поддержке раиса республики.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров подчеркнул, что, несмотря на непростые условия, объём поддержки агропромышленного комплекса не сократился. Напротив, перечень программ помощи личным подсобным хозяйствам расширился. Он попросил усилить контроль за ветеринарной безопасностью и отметил, что в целом посевная кампания в районе идёт в соответствии с планом. Дополнительно он сообщил, что по республике уже засеяно свыше 30% сельскохозяйственных площадей.

Рустам Минниханов призвал активнее развивать личные подсобные хозяйства и заверил, что все действующие программы поддержки сохранятся, несмотря на финансовые сложности.

