Минпромторг готов запретить маркетплейсам вводить скидки на товары
Право определять стоимость планируется оставить исключительно за продавцами.
Маркетплейсам собираются запретить определять стоимость продукции, используя различные скидки. Об этом говорится в законопроекте Минпромторга России, пишет РБК.
Право определять стоимость продукции планируется оставить исключительно за продавцами, а маркетплейсам будет запрещено вмешиваться в ценообразование. Ведомство предлагает поэтапно изменить правила ценообразования на маркетплейсах. Сначала площадки должны будут согласовывать с продавцами введение скидок на товары. Однако у продавца будет возможность запретить применять акции на всю свою продукцию или конкретный товар. В дальнейшем маркетплейсам запретят в принципе принимать участие в определении цен.
В Минпромторге полагают, что меры необходимы для выравнивания конкуренции, так как из-за низких цен на товары на маркетплейсах другие продавцы якобы теряют покупателей.
Ранее сообщалось, что спор банков и маркетплейсов из-за скидок набирает обороты. Он разделил общество на два лагеря. Власти пока не сказали веского слова. Эксперты рассказывают о том, за что в действительности идет борьба и чем она завершится.
