Общество
23 марта 11:35
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Минпромторг готов запретить маркетплейсам вводить скидки на товары

Право определять стоимость планируется оставить исключительно за продавцами.

Минпромторг готов запретить маркетплейсам вводить скидки на товары

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Маркетплейсам собираются запретить определять стоимость продукции, используя различные скидки. Об этом говорится в законопроекте Минпромторга России, пишет РБК.

Право определять стоимость продукции планируется оставить исключительно за продавцами, а маркетплейсам будет запрещено вмешиваться в ценообразование. Ведомство предлагает поэтапно изменить правила ценообразования на маркетплейсах. Сначала площадки должны будут согласовывать с продавцами введение скидок на товары. Однако у продавца будет возможность запретить применять акции на всю свою продукцию или конкретный товар. В дальнейшем маркетплейсам запретят в принципе принимать участие в определении цен.

В Минпромторге полагают, что меры необходимы для выравнивания конкуренции, так как из-за низких цен на товары на маркетплейсах другие продавцы якобы теряют покупателей.

Ранее сообщалось, что спор банков и маркетплейсов из-за скидок набирает обороты. Он разделил общество на два лагеря. Власти пока не сказали веского слова. Эксперты рассказывают о том, за что в действительности идет борьба и чем она завершится.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Аналитика

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.