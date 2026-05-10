План рассчитан на пять лет.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Минпросвещения РФ утвердило концепцию исторического просвещения в детских садах, школах, колледжах и университетах страны, пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ведомства. План рассчитан на 5 лет.

Основные задачи такой концепции — формировать общероссийскую гражданскую идентичность у детей и молодёжи и учить школьников критически оценивать информацию. Помимо этого, детей научат работать с источниками и противостоять фальсификации истории.

Чтобы концепция работала, в России будут повышать учительскую квалификацию, проводить конференции и олимпиады, создавать «методички», исторические кружки и клубы. Также в списке — организация мероприятий о ВОВ и СВО. Уже в следующем году планируют создать специальную информационную платформу по историческому просвещению.

Читайте также: Культурный код Казани раскроет масштабная выставка шести музейных институций

Все самое интересное в нашем канале в MAX.