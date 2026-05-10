Общество
10 мая 15:05
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Минпросвещения утвердило концепцию исторического просвещения в школах и детсадах

План рассчитан на пять лет.

Минпросвещения утвердило концепцию исторического просвещения в школах и детсадах

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Минпросвещения РФ утвердило концепцию исторического просвещения в детских садах, школах, колледжах и университетах страны, пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ведомства. План рассчитан на 5 лет.

Основные задачи такой концепции — формировать общероссийскую гражданскую идентичность у детей и молодёжи и учить школьников критически оценивать информацию. Помимо этого, детей научат работать с источниками и противостоять фальсификации истории.

Чтобы концепция работала, в России будут повышать учительскую квалификацию, проводить конференции и олимпиады, создавать «методички», исторические кружки и клубы. Также в списке — организация мероприятий о ВОВ и СВО. Уже в следующем году планируют создать специальную информационную платформу по историческому просвещению.

Читайте также: Культурный код Казани раскроет масштабная выставка шести музейных институций

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В «Бахетле» нашли почти 9000 литров просроченного пива, сидра и медовухи

Росалкогольтабакконтроль трижды находил напитки с истёкшим сроком, но магазин всё отрицает.

РИА Новости
Атака Киева на Ростовскую область носит террористический характер – Путин

Речь идет об ударе по региональному центру организации воздушного движения.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Беспилотник ВСУ врезался в многоэтажку в Москве

ПВО отразила атаку нескольких дронов.

Mash
Украинский БПЛА врезался в жилой дом в Перми

Жильцы продолжают слышать звуки работы ПВО в нескольких районах.

kznpbstin.ru
Няня, обезглавившая девочку-инвалида, находится в психбольнице в Казани

Уроженка Узбекистана убила ребенка, подожгла квартиру и пошла к метро, размахивая головой подопечной.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»

С потерей доходности депозитов и акций капитал перетекает в сторону облигаций. Что нужно знать начинающему инвестору и как не попасться в ловушку мошенников рассказал младший аналитик отдела анализа финансовых рынков брокера «КИТ Финанс».

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.