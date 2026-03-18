Минсельхоз координирует ситуацию с массовым забоем скота в Новосибирской области
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заметил, что власти регионов находятся на постоянной связи с федеральным центром.
Ситуацию с массовым забоем скота из-за распространения инфекций в Новосибирской области полностью координирует Минсельхоз России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его цитируют «Ведомости».
«Регионы реагируют, они находятся на постоянной связи с федеральным центром», – подчеркнул пресс-секретарь.
Ранее сообщалось, что люди теряют целые стада в селах Сибири и Поволжья. К жителям приходят во дворы с полицией, забирают скотину и сжигают. Официальная причина — вспышки бешенства и пастереллёза. Сами сельчане заявляют, что животные здоровы. В Новосибирской области люди перекрыли дороги, встали перед краном и грузовиком, чтобы не позволить забрать скотину. Часть из них после оштрафовали за организацию несогласованного мероприятия.
16 марта в Новосибирской области был введен режим чрезвычайной ситуации из-за вспышек бешенства и пастереллеза у животных.
Суд встал на сторону Юлии Урманчеевой.
Мера позволит платить только за фактическое потребление тепла.
Мужчина разбил витрину и поджег петарду.
На открытии заседания совета Фарид Мухаметшин заявил, что готовится покинуть пост.
Мать ребенка сейчас в реанимации.
Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.