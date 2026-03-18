Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Ситуацию с массовым забоем скота из-за распространения инфекций в Новосибирской области полностью координирует Минсельхоз России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его цитируют «Ведомости».

«Регионы реагируют, они находятся на постоянной связи с федеральным центром», – подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что люди теряют целые стада в селах Сибири и Поволжья. К жителям приходят во дворы с полицией, забирают скотину и сжигают. Официальная причина — вспышки бешенства и пастереллёза. Сами сельчане заявляют, что животные здоровы. В Новосибирской области люди перекрыли дороги, встали перед краном и грузовиком, чтобы не позволить забрать скотину. Часть из них после оштрафовали за организацию несогласованного мероприятия.

16 марта в Новосибирской области был введен режим чрезвычайной ситуации из-за вспышек бешенства и пастереллеза у животных.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.