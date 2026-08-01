Минстрой Татарстана доложил о выполнении программы капремонта домов на 64%
Полным ходом идут работы на социальных объектах.
О том, как в республике проходит капитальный ремонт объектов социально-культурной сферы, многоквартирных домов и гидротехнических сооружений, на совещании в Доме правительства Татарстана рассказал первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Дамир Шайдуллин.
По словам докладчика, близится к завершению ремонт 63 общеобразовательных организаций. Объем выполненных работ здесь составляет 92%. По ремонту школьных пищеблоков - 96%.
На 91% выполнен на сегодня капитальный ремонт детских садов, на 96% - ресурсных центров и на 89% - общежитий.
Специалисты продолжают трудиться в зданиях поликлиник, психолого-педагогической помощи, молодежных центров, сельских домов культуры и детских школ искусств.
Работы идут также в 537 многоквартирных домах в 41 муниципальном образовании. Завершен ремонт в 128 домах. По остальным ведется подготовка проектной документации на утверждение и закупка материалов. План ремонта домов выполнен на 64%, сообщает пресс-служба раиса Татарстана.
Ранее сообщалось, что работы на казанском стадионе «Ракета» выполнены практически наполовину. Специалисты занялись монтажом вентиляционной системы и облицовкой помещений плиткой.
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