Общество
1 августа 17:22
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Минстрой Татарстана доложил о выполнении программы капремонта домов на 64%

Полным ходом идут работы на социальных объектах.

Минстрой Татарстана доложил о выполнении программы капремонта домов на 64%

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

О том, как в республике проходит капитальный ремонт объектов социально-культурной сферы, многоквартирных домов и гидротехнических сооружений, на совещании в Доме правительства Татарстана рассказал первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Дамир Шайдуллин.

По словам докладчика, близится к завершению ремонт 63 общеобразовательных организаций. Объем выполненных работ здесь составляет 92%. По ремонту школьных пищеблоков - 96%.  

На 91% выполнен на сегодня капитальный ремонт детских садов, на 96% - ресурсных центров и на 89% - общежитий.  

Специалисты продолжают трудиться в зданиях поликлиник, психолого-педагогической помощи, молодежных центров, сельских домов культуры и детских школ искусств.  

Работы идут также в 537 многоквартирных домах в 41 муниципальном образовании. Завершен ремонт в 128 домах. По остальным ведется подготовка проектной документации на утверждение и закупка материалов. План ремонта домов выполнен на 64%, сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

Ранее сообщалось, что работы на казанском стадионе «Ракета» выполнены практически наполовину. Специалисты занялись монтажом вентиляционной системы и облицовкой помещений плиткой.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

 

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
соцсети
Глава семьи Усольцевых четырежды менял паспорт перед исчезновением в тайге

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с 5-летней дочерью Ариной пропали под Красноярском 25 сентября 2025 года.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
У школьников поменялись даты зимних каникул

Отдыхать ученики будут меньше на один день.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Ливень накрыл Казань и привёл к аквапланированию на дорогах

За сутки в ДТП один человек погиб и четверо ранены.

прокуратура Татарстана
Водитель «Лады» погиб при лобовом столкновении с автобусом под Пестрецами

Легковушка вылетела на встречку, на место выезжал прокурор.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Более 50 улиц в Казани останутся без воды из-за строительства школы Загитовой

Отключение снабжения коснется Вахитовского района города.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Топ застройщиков Казани: честный рейтинг

Рынок недвижимости столицы Татарстана переживает тектонический сдвиг. В регион зашли мощные федеральные игроки — «Самолет», «ФСК Регион» и «ГК ТОЧНО». Изменит ли битва девелоперов качество жилья в столице?

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
На рынке труда в Татарстане усиливается неравенство доходов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.