Полным ходом идут работы на социальных объектах.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

О том, как в республике проходит капитальный ремонт объектов социально-культурной сферы, многоквартирных домов и гидротехнических сооружений, на совещании в Доме правительства Татарстана рассказал первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Дамир Шайдуллин.

По словам докладчика, близится к завершению ремонт 63 общеобразовательных организаций. Объем выполненных работ здесь составляет 92%. По ремонту школьных пищеблоков - 96%.

На 91% выполнен на сегодня капитальный ремонт детских садов, на 96% - ресурсных центров и на 89% - общежитий.

Специалисты продолжают трудиться в зданиях поликлиник, психолого-педагогической помощи, молодежных центров, сельских домов культуры и детских школ искусств.

Работы идут также в 537 многоквартирных домах в 41 муниципальном образовании. Завершен ремонт в 128 домах. По остальным ведется подготовка проектной документации на утверждение и закупка материалов. План ремонта домов выполнен на 64%, сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

Ранее сообщалось, что работы на казанском стадионе «Ракета» выполнены практически наполовину. Специалисты занялись монтажом вентиляционной системы и облицовкой помещений плиткой.

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