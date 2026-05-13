Володин поручил вернуться к теме на заседании Совета Госдумы.

Министерство труда оставило без ответа предложение Госдумы о расширении списка профессий для прохождения альтернативной службы. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, пишет ТАСС.

Парламентарий поручил вернуться к теме на одном из предстоящих заседаний Совета Госдумы. К обсуждению должен присоединиться и глава Минтруда России Антон Котяков.

Ранее в Минобороны опровергли принуждение студентов к службе в войсках беспилотников. Как заявили в ведомстве, контракт с молодыми людьми заключается только по их желанию.

