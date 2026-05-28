Тех, кто за полгода брал больничный четыре раза и чаще, направят на врачебную комиссию.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Минздрав России хочет изменить правила выдачи больничных листов. Согласно проекту приказа, с которым ознакомилось РИА Новости, для тех, кто за последние полгода признавался нетрудоспособным четыре раза и чаще, срок больничного сократят до трёх дней.

После того как врач откроет такой больничный, он обязан организовать врачебную комиссию. Пациента направят на дополнительные обследования или на стационарное лечение. По итогам трёх дней комиссия решит, продлевать больничный или закрывать.

Исключения тоже прописаны. Правило не будет действовать для больничных по уходу за больным членом семьи, при беременности, при социально значимых заболеваниях, при лечении методом заместительной почечной терапии, при карантине и во всех случаях лечения в стационаре.

Ранее мы писали, какую максимальную сумму россиянин может получить на больничном в 2026 году. Выплату сделали на 20 процентов больше.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.