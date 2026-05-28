Общество
28 мая 09:16
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Минздрав предложил сократить срок больничного до трёх дней для часто болеющих

Тех, кто за полгода брал больничный четыре раза и чаще, направят на врачебную комиссию.

Минздрав предложил сократить срок больничного до трёх дней для часто болеющих

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Минздрав России хочет изменить правила выдачи больничных листов. Согласно проекту приказа, с которым ознакомилось РИА Новости, для тех, кто за последние полгода признавался нетрудоспособным четыре раза и чаще, срок больничного сократят до трёх дней.

После того как врач откроет такой больничный, он обязан организовать врачебную комиссию. Пациента направят на дополнительные обследования или на стационарное лечение. По итогам трёх дней комиссия решит, продлевать больничный или закрывать.

Исключения тоже прописаны. Правило не будет действовать для больничных по уходу за больным членом семьи, при беременности, при социально значимых заболеваниях, при лечении методом заместительной почечной терапии, при карантине и во всех случаях лечения в стационаре.

Ранее мы писали, какую максимальную сумму россиянин может получить на больничном в 2026 году. Выплату сделали на 20 процентов больше.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В центре Казани парень пытался задушить в кустах ребенка

Возбуждено дело о покушении на убийство.

соцсети
В «Индел» прокомментировали массовые увольнения на заводе в Челнах

Сотрудников просили уйти «по собственному».

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Дачникам за продажу картофеля с участка грозит штраф

Размеры штрафы составят до 2 тысяч рублей.

соцсети
Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в ДТП на Горьковском шоссе Казани

Дети находятся в удовлетворительном состоянии.

пресс-служба раиса РТ
Минниханов оценил молочную продукцию завода «Савушкин продукт» в Беларуси

Раису показали, как устроен технологический процесс и провели дегустацию.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Малый бизнес Татарстана спасает экономику

В I квартале 2026 года крупные предприятия Татарстана снизили налоговые отчисления, в то время как сектор МСП оказался более устойчивым, продемонстрировав рост. Однако произошло это благодаря налоговой реформе, а не увеличению прибыли.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.