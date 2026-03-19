19 марта 12:46
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Минздрав советует врачам говорить женщинам о лучшем возрасте для беременности

Пациенткам, которые хотят забеременеть, будут рекомендовать обращать внимание на ежедневное сбалансированное питание, умеренную физическую активность, отказ от курения, алкоголя и чрезмерного потребления кофе.

Информировать женщин об оптимальном возрасте для беременности призвал врачей Минздрав России, об этом говорится в методических рекомендациях ведомства.

ТАСС отмечает, что советы будут давать во время диспансеризации. Говорить об образе жизни и планировании семьи следует с женщинами без хронических гинекологических заболеваний и риска их развития. В рекомендациях говорится, что оптимальное время для беременности и рождения ребенка — возраст женщины от 18 до 35 лет.

Также женщинам, которые планируют забеременеть, будут советовать обращать внимание на ежедневное сбалансированное питание, умеренную физическую активность, отказ от курения, алкоголя и чрезмерного потребления кофе. Помимо этого, для них будет важно регулярно проходить диспансеризацию и профосмотры.

Ранее телеведущая Елена Малышева призвала женщин рожать до 30 лет. По ее словам, идеальный возраст для родов — от 18 до 25—26 лет, так как потом могут начаться проблемы со способностью забеременеть. Кроме того, у таких детей возрастает риск различных патологий.

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Известная в Татарстане врач продала квартиру и вернула ее по «схеме Долиной»

Суд встал на сторону Юлии Урманчеевой.

ИД «Вечерняя Казань»
Верховный суд Татарстана «простил» убийство Эмилю Бикбову с третьего раза

Апелляционная инстанция согласилась с невиновностью гражданина Узбекистана в преступлении 18-летней давности.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Россиянам предлагают дать право управлять отоплением в квартирах

Мера позволит платить только за фактическое потребление тепла.

gossov.tatarstan.ru
Марата Ахметова сделали и. о. председателя Госсовета Татарстана

На открытии заседания совета Фарид Мухаметшин заявил, что готовится покинуть пост.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Подмосковье зарезали 12-летнего мальчика

Мать ребенка сейчас в реанимации.

Аналитика

Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция

Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
