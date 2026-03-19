Минздрав советует врачам говорить женщинам о лучшем возрасте для беременности
Пациенткам, которые хотят забеременеть, будут рекомендовать обращать внимание на ежедневное сбалансированное питание, умеренную физическую активность, отказ от курения, алкоголя и чрезмерного потребления кофе.
Информировать женщин об оптимальном возрасте для беременности призвал врачей Минздрав России, об этом говорится в методических рекомендациях ведомства.
ТАСС отмечает, что советы будут давать во время диспансеризации. Говорить об образе жизни и планировании семьи следует с женщинами без хронических гинекологических заболеваний и риска их развития. В рекомендациях говорится, что оптимальное время для беременности и рождения ребенка — возраст женщины от 18 до 35 лет.
Также женщинам, которые планируют забеременеть, будут советовать обращать внимание на ежедневное сбалансированное питание, умеренную физическую активность, отказ от курения, алкоголя и чрезмерного потребления кофе. Помимо этого, для них будет важно регулярно проходить диспансеризацию и профосмотры.
Ранее телеведущая Елена Малышева призвала женщин рожать до 30 лет. По ее словам, идеальный возраст для родов — от 18 до 25—26 лет, так как потом могут начаться проблемы со способностью забеременеть. Кроме того, у таких детей возрастает риск различных патологий.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
