Пункты появятся в удалённой и труднодоступной местности, чтобы быстрее помогать пострадавшим в ДТП.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Правительство поручило Минздраву создать вдоль автомобильных дорог пункты медицины катастроф. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Такие пункты разместят на самых сложных участках — там, где дорога проходит через удалённые и труднодоступные места.

Они нужны, чтобы ускорить помощь пострадавшим в авариях и сократить время, за которое до них добирается скорая. Прорабатывать вопрос Минздрав будет вместе с региональными властями. Доклады о ходе работ должны представить в правительство в 2030 году, а затем ещё раз в 2036 году.

Ранее мы писали, какие федеральные трассы отремонтируют в Татарстане до конца года.

