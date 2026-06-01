Минздрав создаст пункты медицины катастроф вдоль сложных участков трасс
Пункты появятся в удалённой и труднодоступной местности, чтобы быстрее помогать пострадавшим в ДТП.
Правительство поручило Минздраву создать вдоль автомобильных дорог пункты медицины катастроф. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Такие пункты разместят на самых сложных участках — там, где дорога проходит через удалённые и труднодоступные места.
Они нужны, чтобы ускорить помощь пострадавшим в авариях и сократить время, за которое до них добирается скорая. Прорабатывать вопрос Минздрав будет вместе с региональными властями. Доклады о ходе работ должны представить в правительство в 2030 году, а затем ещё раз в 2036 году.
