Минздрав утвердил новые правила медосвидетельствования на ВИЧ
Консультировать пациентов смогут только медики с дополнительной подготовкой не менее 72 часов.
Минздрав утвердил обновлённые правила обязательного медосвидетельствования на выявление ВИЧ-инфекции. Они вступят в силу с 1 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ ведомства.
Теперь заключение о результатах медосвидетельствования медицинская организация должна выдавать не позднее чем через десять дней после обращения пациента.
Консультировать людей с ВИЧ-инфекцией смогут только врачи и медсёстры, у которых есть допуск к медицинской деятельности и которые прошли повышение квалификации по вопросам консультирования таких пациентов — не менее 72 часов.
