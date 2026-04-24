Общество
24 апреля 12:08
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Минздрав утвердил новые правила медосвидетельствования на ВИЧ

Консультировать пациентов смогут только медики с дополнительной подготовкой не менее 72 часов.

Минздрав утвердил новые правила медосвидетельствования на ВИЧ

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Минздрав утвердил обновлённые правила обязательного медосвидетельствования на выявление ВИЧ-инфекции. Они вступят в силу с 1 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ ведомства.

Теперь заключение о результатах медосвидетельствования медицинская организация должна выдавать не позднее чем через десять дней после обращения пациента.

Консультировать людей с ВИЧ-инфекцией смогут только врачи и медсёстры, у которых есть допуск к медицинской деятельности и которые прошли повышение квалификации по вопросам консультирования таких пациентов — не менее 72 часов.

Ранее мы писали, что новый перечень противоопухолевых препаратов сформировали в Минздраве. Обновленный список содержит 30 позиций.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.