Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Минздрав утвердил обновлённые правила обязательного медосвидетельствования на выявление ВИЧ-инфекции. Они вступят в силу с 1 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ ведомства.

Теперь заключение о результатах медосвидетельствования медицинская организация должна выдавать не позднее чем через десять дней после обращения пациента.

Консультировать людей с ВИЧ-инфекцией смогут только врачи и медсёстры, у которых есть допуск к медицинской деятельности и которые прошли повышение квалификации по вопросам консультирования таких пациентов — не менее 72 часов.

Ранее мы писали, что новый перечень противоопухолевых препаратов сформировали в Минздраве. Обновленный список содержит 30 позиций.

