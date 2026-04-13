Речь идет о лекарствах, которые применяют при эпилепсии, неврологических болях и спазмах.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Минздрав России ужесточил правила продажи трех лекарственных препаратов. Соответствующий приказ опубликовало ведомство, сообщает ТАСС.

В перечень средств, подлежащих предметно-количественному учету, добавили:

Габапентин — применяется при эпилепсии и невралгических болях;

Баклофен — используется для снижения повышенного мышечного тонуса при неврологических заболеваниях, например, при рассеянном склерозе или ДЦП;

Дицикловерин+парацетамол — комбинированное обезболивающее.

Аптеки теперь обязаны вести строгий учет каждой проданной упаковки этих лекарств. Такие препараты хранят и отпускают по особым правилам, чтобы исключить их свободное и бесконтрольное приобретение.

Ранее мы писали, что Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже. Доля крупных сетевых аптек в стране превысила 88 процентов. Между тем препараты все дорожают — в нашей республике особенно, а потребители все больше экономят. В 2025 году татарстанцы потратили в аптеках 41 миллиард рублей.

