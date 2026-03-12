Общество
12 марта 11:44
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Минздрав включит онковакцины в программу ОМС в 2026 году

Бесплатно станут доступны мРНК-вакцины, «Онкопепт» и клеточная иммунотерапия.

Автор фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Министерство здравоохранения России включит новые методы лечения рака в программу госгарантий на 2026 год. Проект постановления уже разработан, сообщает ТАСС.

Речь идет о персонализированных мРНК‑вакцинах, пептидной вакцине «Онкопепт» и клеточной иммунотерапии с генетически модифицированными компонентами.

Сейчас в России под наблюдением онкологов находятся более 4,4 миллиона пациентов. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, за последние годы доля тех, кто наблюдается больше пяти лет, выросла на 10,5 процента. Лечение онкологии — дорогое удовольствие. Например, годовой курс мРНК-вакцины обойдется в 3,5 миллиона рублей. Теперь эти технологии станут доступны бесплатно.

Ранее мы писали, что анализ на вирус папилломы включили в ОМС. Диагностика доступна на первом этапе диспансеризации.

