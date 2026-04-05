Минздрав вводит новые обследования из-за «помолодевшего» инфаркта
Для своевременного выявления заболевания запустили дополнительные исследования.
В России участились случаи инфарктов среди молодых людей — на эту тенденцию обратил внимание министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Для профилактики сердечно‑сосудистых заболеваний в программу государственных гарантий включили дополнительные обследования.
По словам главы Минздрава, одно из нововведений позволяет своевременно выявить дислипидемию — нарушение липидного обмена, которое повышает риск сердечных патологий. Ранняя диагностика даст возможность начать лечение до развития серьезных осложнений и снизить вероятность инфаркта у молодежи.
Министр уточнил, что обновления программы госгарантий затронули несколько направлений, таких как: расширение объемов диагностики, совершенствование тактики ведения пациентов, улучшение обеспечения и консультирования и меры, нацеленные на увеличение продолжительности жизни.
Инициатива призвана сместить акцент с лечения на профилактику, за счет выявления факторов риска на ранних стадиях поможет предупредить развитие сердечно‑сосудистых заболеваний и снизить статистику инфарктов в молодой возрастной группе.
Ранее мы писали, как медики Татарстана трижды спасли жизнь пациентке с инфарктом и остановкой сердца.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Женщина замерзла в снегу.
Основные производственные узлы предприятия не затронуты и продолжают работу.
Бывший сотрудник регионального управления ФССП Евгений Юдин также не сможет занимать руководящие должности в госструктурах сроком на три года.
Специалисты проводили на предприятии ремонтные и строительные работы.
Жилинспекция Татарстана перечислила все обязательные работы.
Два триллиона рублей одолжили россияне в МФО в 2025 году. Но темпы роста многомиллиардного портфеля займов упали. Эксперты считают: рынок сжался в ожидании ограничений. По их прогнозам, до нового года могут не дожить до 20% игроков.