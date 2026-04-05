Для своевременного выявления заболевания запустили дополнительные исследования.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В России участились случаи инфарктов среди молодых людей — на эту тенденцию обратил внимание министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Для профилактики сердечно‑сосудистых заболеваний в программу государственных гарантий включили дополнительные обследования.

По словам главы Минздрава, одно из нововведений позволяет своевременно выявить дислипидемию — нарушение липидного обмена, которое повышает риск сердечных патологий. Ранняя диагностика даст возможность начать лечение до развития серьезных осложнений и снизить вероятность инфаркта у молодежи.

Министр уточнил, что обновления программы госгарантий затронули несколько направлений, таких как: расширение объемов диагностики, совершенствование тактики ведения пациентов, улучшение обеспечения и консультирования и меры, нацеленные на увеличение продолжительности жизни.

Инициатива призвана сместить акцент с лечения на профилактику, за счет выявления факторов риска на ранних стадиях поможет предупредить развитие сердечно‑сосудистых заболеваний и снизить статистику инфарктов в молодой возрастной группе.

Ранее мы писали, как медики Татарстана трижды спасли жизнь пациентке с инфарктом и остановкой сердца.

