Приставы исполнили решение суда, вся сумма ушла в Общероссийский народный фронт.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что с блогера и дизайнера Артемия Лебедева принудительно взыскали 300 тысяч рублей по её иску о защите чести и достоинства.

«Приставы взыскали с блогера Артемия Лебедева 300 тысяч рублей в рамках исполнения решения суда по нашему иску о защите чести и достоинства», — написала она в своём телеграм-канале.

Мизулина отметила, что таким образом дизайнер, сам того не желая, поддержал бойцов специальной военной операции — все деньги она направила в Общероссийский народный фронт.

Ранее сообщалось, что Артемий Лебедев обратился к председателю СК России Александру Бастрыкину из-за ареста мэра Уфы. Блогер считает, что именно при Ратмире Мавлиеве столица Башкирии стала приятным и ухоженным городом.

