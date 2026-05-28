Общество
28 мая 10:14
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Мизулина взыскала с Лебедева 300 тысяч рублей и отправила деньги бойцам СВО

Приставы исполнили решение суда, вся сумма ушла в Общероссийский народный фронт.

Мизулина взыскала с Лебедева 300 тысяч рублей и отправила деньги бойцам СВО

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что с блогера и дизайнера Артемия Лебедева принудительно взыскали 300 тысяч рублей по её иску о защите чести и достоинства.

«Приставы взыскали с блогера Артемия Лебедева 300 тысяч рублей в рамках исполнения решения суда по нашему иску о защите чести и достоинства», — написала она в своём телеграм-канале.

Мизулина отметила, что таким образом дизайнер, сам того не желая, поддержал бойцов специальной военной операции — все деньги она направила в Общероссийский народный фронт.

Ранее сообщалось, что Артемий Лебедев обратился к председателю СК России Александру Бастрыкину из-за ареста мэра Уфы. Блогер считает, что именно при Ратмире Мавлиеве столица Башкирии стала приятным и ухоженным городом.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В центре Казани парень пытался задушить в кустах ребенка

Возбуждено дело о покушении на убийство.

соцсети
В «Индел» прокомментировали массовые увольнения на заводе в Челнах

Сотрудников просили уйти «по собственному».

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Дачникам за продажу картофеля с участка грозит штраф

Размеры штрафы составят до 2 тысяч рублей.

соцсети
Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в ДТП на Горьковском шоссе Казани

Дети находятся в удовлетворительном состоянии.

пресс-служба раиса РТ
Минниханов оценил молочную продукцию завода «Савушкин продукт» в Беларуси

Раису показали, как устроен технологический процесс и провели дегустацию.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Малый бизнес Татарстана спасает экономику

В I квартале 2026 года крупные предприятия Татарстана снизили налоговые отчисления, в то время как сектор МСП оказался более устойчивым, продемонстрировав рост. Однако произошло это благодаря налоговой реформе, а не увеличению прибыли.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.