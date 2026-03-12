Общество
12 марта 11:24
Автор материала:Павел Наумов

Многодетные семьи с ребенком-инвалидом в Татарстане получают 100 тысяч рублей

В многодетных семьях с пятью и более детьми, где есть ребёнок с инвалидностью или один из родителей — инвалид, государство повышает доход семьи до более чем 16 тысяч рублей на каждого.

Многодетные семьи с ребенком-инвалидом в Татарстане получают 100 тысяч рублей

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Доход многодетных семей, где воспитываются пять или более детей, и среди них есть ребёнок с инвалидностью или если один из родителей инвалид, тоже увеличивают до 16 тысяч рублей на каждого. Таким образом, на шесть человек выходит около 100 тысяч рублей. Об этом рассказала министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова.

Если доход менее 100 тысяч рублей, то сумма выплаты рассчитывается индивидуально для каждой семьи. Государство помогает семьям с детьми, имеющими множественные сложные заболевания - их доход доводят до уровня прожиточного минимума.

- Если доход на душу населения менее 16 098 рублей, а в семье воспитывается ребёнок с инвалидностью и доход менее 33 тысяч рублей, то выплачивается индивидуальная сумма, но не менее 16 098 рублей, - отметила спикер.

Семьи, воспитывающие детей с особенностями развития, по словам министра, могут рассчитывать на поддержку. Им нужна не только материальная помощь, но и социальные услуги.

- Эти услуги предоставляют наши реабилитационные центры. Два раза в год, если речь идёт о стационарном лечении, которое длится от 21 до 50 дней. Всё зависит от диагноза ребёнка. Очень популярно, когда мама проходит реабилитационный цикл вместе с ребёнком, - уточнила Зарипова.

В Татарстане также действует система сертификатов. Это позволяет маме находиться в реабилитационном центре и обучаться навыкам реабилитации, чтобы продолжить процесс дома.

Ранее Зарипова также рассказала, что в Татарстане на сегодня насчитывается свыше 58 тысяч семей, которые воспитывают трех и более детей. За последние 12 лет их количество увеличилось более чем вдвое.

Все самое интересное в нашем телеграм-канале.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
НАСА
Падения кометы на Солнце в начале апреля ждут ученые

Последние дни жизни небесного тела, вероятно, получится увидеть невооруженным глазом, в том числе с территории России.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Нахулиганивший в пекарне татарстанец сядет на скамью подсудимых

Мужчина разбил витрину и поджег петарду.

Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Умер один из сооснователей радиостанции «Эхо Москвы»

Последние три года Сергей Игнатов боролся с онкологией.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Субподрядчик ПАО «Туполев» получил «условку» по делу о хищении 148 миллионов

Суд обязал фигуранта дела Евгения Половкина выплатить 1,4 миллиона рублей.

соцсети
В Казани сильный пожар на складе с косметикой по улице Родины

Черный дым затянул небо, 20 человек эвакуировались сами.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств

В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Программа долгосрочных сбережений не хайпанула у молодежи
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.