В многодетных семьях с пятью и более детьми, где есть ребёнок с инвалидностью или один из родителей — инвалид, государство повышает доход семьи до более чем 16 тысяч рублей на каждого.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Доход многодетных семей, где воспитываются пять или более детей, и среди них есть ребёнок с инвалидностью или если один из родителей инвалид, тоже увеличивают до 16 тысяч рублей на каждого. Таким образом, на шесть человек выходит около 100 тысяч рублей. Об этом рассказала министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова.

Если доход менее 100 тысяч рублей, то сумма выплаты рассчитывается индивидуально для каждой семьи. Государство помогает семьям с детьми, имеющими множественные сложные заболевания - их доход доводят до уровня прожиточного минимума.

- Если доход на душу населения менее 16 098 рублей, а в семье воспитывается ребёнок с инвалидностью и доход менее 33 тысяч рублей, то выплачивается индивидуальная сумма, но не менее 16 098 рублей, - отметила спикер.

Семьи, воспитывающие детей с особенностями развития, по словам министра, могут рассчитывать на поддержку. Им нужна не только материальная помощь, но и социальные услуги.

- Эти услуги предоставляют наши реабилитационные центры. Два раза в год, если речь идёт о стационарном лечении, которое длится от 21 до 50 дней. Всё зависит от диагноза ребёнка. Очень популярно, когда мама проходит реабилитационный цикл вместе с ребёнком, - уточнила Зарипова.

В Татарстане также действует система сертификатов. Это позволяет маме находиться в реабилитационном центре и обучаться навыкам реабилитации, чтобы продолжить процесс дома.

Ранее Зарипова также рассказала, что в Татарстане на сегодня насчитывается свыше 58 тысяч семей, которые воспитывают трех и более детей. За последние 12 лет их количество увеличилось более чем вдвое.

Все самое интересное в нашем телеграм-канале.