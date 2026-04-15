Могилы выдающихся деятелей в Казани признают объектами культурного наследия
Все они находятся на Ново-Татарском кладбище.
Три могилы выдающихся татарских деятелей на Ново-Татарском кладбище Казани могут официально стать объектами культурного наследия. Экспертизы уже поступили в Комитет республики по охране объектов культурного наследия.
Чьи захоронения хотят увековечить:
Шигабутдин Марджани (1818–1889) — богослов, историк, просветитель. Его труды повлияли на развитие религиозной и общественной мысли татарского народа;
Хади Максудов (Максуди) (1868–1941) — общественно-политический деятель, педагог, языковед, журналист. Один из видных просветителей;
Галимджан Баруди (Галеев) (1857–1921) — муфтий, идеолог джадидизма, основатель медресе «Мухаммадия».
Эксперты отметили историко-архитектурную, художественную, научную и мемориальную ценность объектов. Включение в реестр обеспечит им государственную охрану и сохранит память о выдающихся людях для будущих поколений.
Председатель Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия Иван Гущин назвал это не просто юридической процедурой, а актом восстановления исторической справедливости.
Ранее мы писали, что Татарстан сможет исключать исторические здания из реестров. Активисты по защите культурных объектов опасаются активности девелоперов после принятия законопроекта о передаче полномочий лишения статуса ОКН региональным властям. Упрощение процедуры грозит потерей наследия.
Сроки следствия по делу основателя «Волги-Автодор» продлены на два месяца - до 14 июня.
Преступники разбили окно во время стоянки и выпрыгнули — с тех пор их не удалось найти.
Дело осужденного на 10 лет «строгача» полковника чрезвычайного ведомства вернулось в апелляционную инстанцию.
Воды не будет с 1:00 14 апреля.
Легенда КВН побывал среди гостей форума «Мост Москва – Татарстан».
Сфера общепита переживает сложные времена: из-за роста издержек, снижения покупательской способности и налоговых новаций отрасль вынуждена адаптироваться. Одни заведения закрываются, а рентабельность других остается под угрозой.