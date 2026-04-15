Все они находятся на Ново-Татарском кладбище.

Автор фото: Комитет РТ по охране ОКН

Три могилы выдающихся татарских деятелей на Ново-Татарском кладбище Казани могут официально стать объектами культурного наследия. Экспертизы уже поступили в Комитет республики по охране объектов культурного наследия.

Чьи захоронения хотят увековечить:

Шигабутдин Марджани (1818–1889) — богослов, историк, просветитель. Его труды повлияли на развитие религиозной и общественной мысли татарского народа;

Хади Максудов (Максуди) (1868–1941) — общественно-политический деятель, педагог, языковед, журналист. Один из видных просветителей;

Галимджан Баруди (Галеев) (1857–1921) — муфтий, идеолог джадидизма, основатель медресе «Мухаммадия».

Эксперты отметили историко-архитектурную, художественную, научную и мемориальную ценность объектов. Включение в реестр обеспечит им государственную охрану и сохранит память о выдающихся людях для будущих поколений.

Председатель Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия Иван Гущин назвал это не просто юридической процедурой, а актом восстановления исторической справедливости.

Ранее мы писали, что Татарстан сможет исключать исторические здания из реестров. Активисты по защите культурных объектов опасаются активности девелоперов после принятия законопроекта о передаче полномочий лишения статуса ОКН региональным властям. Упрощение процедуры грозит потерей наследия.

