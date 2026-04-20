Молодогвардейцы убрались на могилах участников ВОВ в Казани
Активисты покрасили ограждения, очистили территорию от мусора и листвы.
На Архангельском и Арском кладбищах молодогвардейцы провели акцию: они убрались на могилах участников Великой Отечественной войны и покрасили ограждения.
Руководитель аппарата казанского местного отделения МГЕР Ирина Дуплинская считает, что это поможет воспитать в молодежи патриотизм.
«Мы не просто облагораживаем могилы, мы вспоминаем о событиях Великой Отечественной войны, о наших героях, о тех, кто сражался за Родину против фашистов», - отметила она.
Активисты уже дважды выезжали на кладбища. На этой неделе также планируются работы по благоустройству.
Ранее сообщалось, что зарубежные лидеры планируют посетить торжества в Москве 9 Мая. По словам помощника президента России, немало государственных деятелей выразили заинтересованность в посещении праздника.
Дело осужденного на 10 лет «строгача» полковника чрезвычайного ведомства вернулось в апелляционную инстанцию.
Суд запретил деятельность на 60 суток.
В домах напротив нового театра Камала проводят обновление фасадов — жителей заставили переустанавливать кондиционеры за свой счет и построили хлипкую конструкцию из листов металла с низкими перилами.
Женщину с четырьмя детьми, двое из которых с инвалидностью, обязали выплачивать 20 лет за сгоревшую заброшку.
Налоговая начнёт автоматически проверять регулярные переводы на карты
Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.