Общество
20 апреля 19:52
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Молодогвардейцы убрались на могилах участников ВОВ в Казани

Активисты покрасили ограждения, очистили территорию от мусора и листвы.

Автор фото: mger.tatarstan.ru

На Архангельском и Арском кладбищах молодогвардейцы провели акцию: они убрались на могилах участников Великой Отечественной войны и покрасили ограждения.

Руководитель аппарата казанского местного отделения МГЕР Ирина Дуплинская считает, что это поможет воспитать в молодежи патриотизм.

«Мы не просто облагораживаем могилы, мы вспоминаем о событиях Великой Отечественной войны, о наших героях, о тех, кто сражался за Родину против фашистов», - отметила она.

Активисты уже дважды выезжали на кладбища. На этой неделе также планируются работы по благоустройству.

Ранее сообщалось, что зарубежные лидеры планируют посетить торжества в Москве 9 Мая. По словам помощника президента России, немало государственных деятелей выразили заинтересованность в посещении праздника.

