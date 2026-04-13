Обороты производства в округе позволят обеспечить едой потенциальное население Луны и Марса.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В случае необходимости Приволжский федеральный округ имеет все возможности, чтобы обеспечивать продуктами 4,2 миллиона потенциальных жителей Луны и Марса в течение более чем двух лет и четырех месяцев. Такой расчет сделали в Россельхозбанке ко Дню космонавтики и юбилею первого полета за пределы Земли.

Непосредственно Татарстан помог бы колонистам пить их утренний кофе с молоком — республика является крупнейшим производителем в этом секторе. Молочная продукция появлялась бы на столах жителей Луны и Марса раз в три дня.

В целом в предполагаемом расчете речь идет о самых базовых вещах — молоко, мясо, яйца. Профицит округа составляет более 2,6 миллиона тонн. А если бы колонисты предпочитали яйца, то прожили бы на продуктах из ПФО еще дольше — два года и девять месяцев. Профицит в этой категории составляет 3,4 миллиарда штук. Приволжское мясо космические жители ели бы один год и 20 дней, поскольку перепроизводство составляет 333,9 тысячи тонн.

В Россельхозбанке отметили: такой необычный анализ позволяет понять, что ПФО способен накормить как собственных жителей, так и обеспечить «значительный экспортный и межрегиональный ресурс».

Ранее в Госдуме выразили мнение, что Татарстан стал «колыбелью» сельского хозяйства России. В 1990-е годы именно на территории республики был заложен правильный взгляд на развитие сельхозсферы России и на поддержку семейных хозяйств, средних и крупных предприятий.

