Общество
13 апреля 12:28
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Молока из Татарстана хватит, чтобы «напоить» космическую колонию

Обороты производства в округе позволят обеспечить едой потенциальное население Луны и Марса.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В случае необходимости Приволжский федеральный округ имеет все возможности, чтобы обеспечивать продуктами 4,2 миллиона потенциальных жителей Луны и Марса в течение более чем двух лет и четырех месяцев. Такой расчет сделали в Россельхозбанке ко Дню космонавтики и юбилею первого полета за пределы Земли.

Непосредственно Татарстан помог бы колонистам пить их утренний кофе с молоком — республика является крупнейшим производителем в этом секторе. Молочная продукция появлялась бы на столах жителей Луны и Марса раз в три дня.

В целом в предполагаемом расчете речь идет о самых базовых вещах — молоко, мясо, яйца. Профицит округа составляет более 2,6 миллиона тонн. А если бы колонисты предпочитали яйца, то прожили бы на продуктах из ПФО еще дольше — два года и девять месяцев. Профицит в этой категории составляет 3,4 миллиарда штук. Приволжское мясо космические жители ели бы один год и 20 дней, поскольку перепроизводство составляет 333,9 тысячи тонн.

В Россельхозбанке отметили: такой необычный анализ позволяет понять, что ПФО способен накормить как собственных жителей, так и обеспечить «значительный экспортный и межрегиональный ресурс».

Ранее в Госдуме выразили мнение, что Татарстан стал «колыбелью» сельского хозяйства России. В 1990-е годы именно на территории республики был заложен правильный взгляд на развитие сельхозсферы России и на поддержку семейных хозяйств, средних и крупных предприятий.

Популярное
Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Суд Казани выпустил Станислава Шевырева из-под домашнего ареста

Сроки следствия по делу основателя «Волги-Автодор» продлены на два месяца - до 14 июня.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Казани задержали украинца, убившего сотрудника ОПК

Обвиняемый организовал убийство вместе с сообщниками год назад.

Mash
Опубликованы фото сбежавших из вагона в Чувашии заключенных

Преступники разбили окно во время стоянки и выпрыгнули — с тех пор их не удалось найти.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В трех районах Казани на сутки отключат воду из-за работ на трубопроводе

Воды не будет с 1:00 14 апреля.

скриншот видео
Четыре человека погибли в ДТП с трактором в Татарстане

От полученных травм скончались два водителя и два пассажира.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания

Сфера общепита переживает сложные времена: из-за роста издержек, снижения покупательской способности и налоговых новаций отрасль вынуждена адаптироваться. Одни заведения закрываются, а рентабельность других остается под угрозой.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем
Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС
