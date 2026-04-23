Общество
23 апреля 12:46
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Мошенники перед 9 Мая притворяются волонтёрами, ветеранами и даже «поисковиками»

Аферисты собирают деньги на венки, рассылают фальшивые приглашения на парад и звонят ветеранам от имени Социального фонда.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Перед Днём Победы активизировались мошенники. Они используют праздник, чтобы выманить деньги и личные данные. Об этом RT рассказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

Вот какие схемы работают сейчас. Мошенники звонят ветеранам и их родным якобы из Социального фонда. Говорят о выплатах к 9 Мая и просят назвать код из смс или данные карты.

В соцсетях и мессенджерах рассылают сообщения от имени «волонтёров». Просят скинуться на венки, подарки ветеранам или парад. Сайты делают под официальные — с символикой и трогательными фото.

Ещё один вариант: взламывают аккаунт друга и от его имени просят помочь перевести деньги на «памятную акцию».

Приходят и фальшивые приглашения на парад Победы. Просят перейти по ссылке и ввести личные данные, чтобы забронировать место. В итоге крадут аккаунты или ставят вирусы.

Даже «поисковые отряды» подключились. Говорят, что нашли информацию о погибшем родственнике, и просят уточнить данные. Но ведут на поддельные сайты.

Ранее мы писали, что на празднование 9 Мая Казань потратит почти 65 миллионов рублей. Заказчиком выступило городское управление культуры.

