Мошенники перед 9 Мая притворяются волонтёрами, ветеранами и даже «поисковиками»
Аферисты собирают деньги на венки, рассылают фальшивые приглашения на парад и звонят ветеранам от имени Социального фонда.
Перед Днём Победы активизировались мошенники. Они используют праздник, чтобы выманить деньги и личные данные. Об этом RT рассказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.
Вот какие схемы работают сейчас. Мошенники звонят ветеранам и их родным якобы из Социального фонда. Говорят о выплатах к 9 Мая и просят назвать код из смс или данные карты.
В соцсетях и мессенджерах рассылают сообщения от имени «волонтёров». Просят скинуться на венки, подарки ветеранам или парад. Сайты делают под официальные — с символикой и трогательными фото.
Ещё один вариант: взламывают аккаунт друга и от его имени просят помочь перевести деньги на «памятную акцию».
Приходят и фальшивые приглашения на парад Победы. Просят перейти по ссылке и ввести личные данные, чтобы забронировать место. В итоге крадут аккаунты или ставят вирусы.
Даже «поисковые отряды» подключились. Говорят, что нашли информацию о погибшем родственнике, и просят уточнить данные. Но ведут на поддельные сайты.
Ранее мы писали, что на празднование 9 Мая Казань потратит почти 65 миллионов рублей. Заказчиком выступило городское управление культуры.
Дело откладывалось несколько раз с заменой председательствующего, сегодня планируется допросить потерпевшую.
Председатель КПРФ призвал не допустить революцию.
Налоговая начнёт автоматически проверять регулярные переводы на карты
Женщину с четырьмя детьми, двое из которых с инвалидностью, обязали выплачивать 20 лет за сгоревшую заброшку.
Александра Голякова и его семью подозревают в том, что они не смогли объяснить, откуда деньги на дорогую недвижимость.
Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.