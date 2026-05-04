Жертвами становятся пенсионеры.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В преддверии Дня Победы мошенники выманивают у пенсионеров личные данные. Все это делается под предлогом вручения подарков и выплат, сообщили в прокуратуре Подмосковья.

Аферисты звонят под видом администрации. Говорят, что россиянам положены награда и деньги ко Дню Победы. А чтобы вызвать доверие — называют адрес и дату вручения. Для оформления подарков требуется сообщить данные паспорта, СНИЛС, код из СМС, реквизиты карты. Таким образом злоумышленники получают доступ к деньгам, «Госуслугам» и могут оформить кредит.

Ранее сообщалось, что мошенники начали использовать схему «обратного перевода» денег. Сначала они переводят на карту человека деньги, а потом пишут в мессенджере: «Ошибся, верни на другой счёт».

