Мошенники предлагают выплаты на 9 Мая
Жертвами становятся пенсионеры.
В преддверии Дня Победы мошенники выманивают у пенсионеров личные данные. Все это делается под предлогом вручения подарков и выплат, сообщили в прокуратуре Подмосковья.
Аферисты звонят под видом администрации. Говорят, что россиянам положены награда и деньги ко Дню Победы. А чтобы вызвать доверие — называют адрес и дату вручения. Для оформления подарков требуется сообщить данные паспорта, СНИЛС, код из СМС, реквизиты карты. Таким образом злоумышленники получают доступ к деньгам, «Госуслугам» и могут оформить кредит.
Ранее сообщалось, что мошенники начали использовать схему «обратного перевода» денег. Сначала они переводят на карту человека деньги, а потом пишут в мессенджере: «Ошибся, верни на другой счёт».
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Поезда будут следовать без промежуточных остановок.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Авария произошла по пути в Казань.
Мужчина словно Человек-паук залез на стену в одном нижнем белье, но в итоге упал с высоты третьего этажа.
Плюс ко всему мужчину укусил клещ.
С потерей доходности депозитов и акций капитал перетекает в сторону облигаций. Что нужно знать начинающему инвестору и как не попасться в ловушку мошенников рассказал младший аналитик отдела анализа финансовых рынков брокера «КИТ Финанс».