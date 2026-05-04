Общество
4 мая 20:21
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Мошенники предлагают выплаты на 9 Мая

Жертвами становятся пенсионеры.

Мошенники предлагают выплаты на 9 Мая

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В преддверии Дня Победы мошенники выманивают у пенсионеров личные данные. Все это делается под предлогом вручения подарков и выплат, сообщили в прокуратуре Подмосковья.

Аферисты звонят под видом администрации. Говорят, что россиянам положены награда и деньги ко Дню Победы. А чтобы вызвать доверие — называют адрес и дату вручения. Для оформления подарков требуется сообщить данные паспорта, СНИЛС, код из СМС, реквизиты карты. Таким образом злоумышленники получают доступ к деньгам, «Госуслугам» и могут оформить кредит.

Ранее сообщалось, что мошенники начали использовать схему «обратного перевода» денег. Сначала они переводят на карту человека деньги, а потом пишут в мессенджере: «Ошибся, верни на другой счёт».

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Из-за концерта в казанский аэропорт на два дня назначат дополнительные поезда

Поезда будут следовать без промежуточных остановок.

Госкомитет РТ по биоресурсам
Во время рейда в Татарстане задержали браконьера с краснокнижной рыбой

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

соцсети
Скандальная блогерша из Челнов Агина Алтынбаева попала в ДТП

Авария произошла по пути в Казань.

скриншот видео
Пьяный казанец залез на фасад здания «КАИ ОЛИМП» и повис на вывеске

Мужчина словно Человек-паук залез на стену в одном нижнем белье, но в итоге упал с высоты третьего этажа.

Минздрав Татарстана
Татарстанец едва не умер от укуса змеи

Плюс ко всему мужчину укусил клещ.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»

С потерей доходности депозитов и акций капитал перетекает в сторону облигаций. Что нужно знать начинающему инвестору и как не попасться в ловушку мошенников рассказал младший аналитик отдела анализа финансовых рынков брокера «КИТ Финанс».

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.