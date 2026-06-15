Общество
15 июня 10:03
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«Вечерняя Казань»

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Мошенники придумали схему с фейковыми походами на Алтай и Кавказ

Аферисты притворяются клубами путешествий и берут предоплату за несуществующие маршруты.

Мошенники придумали схему с фейковыми походами на Алтай и Кавказ

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Мошенники освоили новую схему обмана — теперь они продают несуществующие походы и туры. Как рассказала РИА Новости адвокат Ирина Русина, аферисты создают в соцсетях фейковые страницы «клубов путешествий» с красивыми фото Алтая, Кавказа, Камчатки и других мест. Добавляют поддельные отзывы, расписание и собирают с людей предоплату. Потом поход внезапно отменяют, а деньги возвращать не спешат.

Причина такого мошенничества - в росте спроса на авторские путешествия, которые часто продают не через туроператоров, а напрямую в чатах и соцсетях. Мошенники могут даже притворяться известными туристическими клубами или обещать восхождение с гарантией, хотя на деле всё зависит от погоды и состояния группы.

Советы простые. Проверять туроператора в официальном реестре, читать договор и программу. Если платите за клубный поход, просите письменное соглашение, смету и правила возврата денег. Без этих документов можно остаться и без путешествия, и без денег.

Ранее в МВД рассказали, как не стать жертвой шантажа и мошенничества. Правоохранители советуют сократить объем информации о себе в соцсетях.

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