Отделение Центробанка в республике активно работает над защитой населения, однако аферисты адаптируются к новым системам.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В прошлом году мошенники стали атаковать татарстанцев чаще. Количество попыток хищений увеличилось на треть и составило 1,6 миллиона. Однако сумма ущерба при этом сокращается — с 23 тысяч рублей она снизилась до 19 тысяч рублей. Положительная динамика стала следствием системной работы антифрод-систем кредитных организаций, считает замуправляющего Отделением Банка России - Национальным банком по РТ Нурания Хайруллина.

По всей России банки отразили вдвое больше атак мошенников, чем годом ранее, — 134 миллиона против 72 миллионов. Удалось защитить почти 14 триллионов рублей. Эффективность системы составила 99,9 процента.

- Но даже вот эта 0,1 доли успешных атак исчисляется миллиардами рублей ущерба. Конечно, здесь еще есть над чем работать. Чтобы эффективно бороться с мошенниками, нам недостаточно просто знать эти цифры, нам важно понимать, что чувствуют люди, как они оценивают безопасность этих (банковских) услуг, — заключила Хайруллина.

Спикер поделилась успехами антифрод-систем («борьба с мошенничеством»): с сентября прошлого года заработал период охлаждения при выдаче кредитов, что позволило снизить объем похищенных кредитных денег на 35 процентов за третий квартал 2025 года. Важная мера была принята в части снятия наличных через банкомат. Только прошлым летом мошенники активно пользовались этим способом, но благодаря проверкам ЦБ это удалось пресечь и спасти 44 миллиарда рублей.

Основным каналом связи по-прежнему остаются телефонные звонки. В прошлом году ЦБ направил операторам связи для принятия мер реагирования 69 тысяч номеров телефонов, которые использовались мошенниками. Благодаря совместной работе с Минцифры и рынком связи количество таких случаев снижается. Но в праздничные дни появился новый сценарий: аферисты заставляют людей самих звонить на мошеннические номера телефонов, чтобы со стороны казалось, что жертва сама отдала деньги.

Ранее Хайруллина напомнила, что в Татарстане действует сервис «второй руки», который защищает пенсионеров от мошенников. Чаще всего именно пожилые люди в республике теряют больше миллиона рублей из-за аферистов.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.