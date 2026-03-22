Таким же способом могли завербовать подельников игрока футбольного клуба «Урал-2» Даниила Секача, устроивших разбойное нападение на московскую предпринимательницу.

Россияне всё чаще сталкиваются с массовыми звонками от мошенников, представляющихся сотрудниками службы доставки. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.



Злоумышленники уверяют, что посылка уже прибыла, и требуют личные данные якобы для подтверждения личности. Затем они предлагают услуги курьера и просят назвать код, который приходит на телефон жертвы. На самом деле вместо кода жертва получает замаскированный пароль для входа на портал «Госуслуги» и сообщает его мошенникам.



Через этот портал аферисты оформляют доверенность на управление финансами и имуществом, что позволяет им действовать от имени жертвы. В результате коммерческие банки и микрофинансовые организации начинают регулярно рассылать уведомления об одобрении кредитов.



Кроме того, россияне получают звонки от лиц, представляющихся сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга. Они утверждают, что стали жертвами мошенничества, и предлагают «спасти» ситуацию, переведя значительные суммы денег на «безопасные» счета. В некоторых случаях это приводит к вовлечению людей в преступную деятельность.



Примером может служить история подельников игрока футбольного клуба «Урал-2» Даниила Секача. По указанию мошенников они ограбили и убили бизнесвумен в Москве. Соучастница преступления, 22-летняя Софья, заказала брату подарок через СДЭК. После этого она начала получать ежедневные звонки и сообщения от мошенников, которые угрожали убить её родителей. Они требовали доставить болгарку Секачу и передать украденные деньги и драгоценности другому курьеру. В противном случае обещали расправиться с её семьёй.



В пресс-службе СДЭК заявили, что мошенники часто выдают себя за сотрудников известных компаний. Они могут случайно позвонить тем, кто действительно ожидает посылку. Компания подчеркнула, что личные данные всех клиентов надёжно защищены.



