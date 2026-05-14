Общество
14 мая 13:20
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Москалькова уходит с поста уполномоченного по правам человека в России

На место бывшего омбудсмена может прийти депутат из Татарстана.

Москалькова уходит с поста уполномоченного по правам человека в России

Автор фото: ombudsmanrf.org

В апреле текущего года истек срок полномочий Татьяны Москальковой в качестве уполномоченного по правам человека. Она занимала этот пост с 2016 года. Об этом сообщает ТАСС, цитируя председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Он выразил слова благодарности бывшему омбудсмену за плодотворную работу. Володин отметил, что именно благодаря Москальковой и бывшему уполномоченному Элле Памфиловой, которая сейчас занимает пост председателя ЦИК, омбудсмены начали заниматься непосредственно правами человека, а не политическими вопросами.

На вакантную должность предложены несколько кандидатур: депутат Госдумы от Татарстана, член комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Артем Прокофьев (КПРФ), председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова («Справедливая Россия») и первый зампредседателя комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Иван Сухарев (ЛДПР).

Ранее с поста главы Госсовета Татарстана ушел Фарид Мухаметшин. Он был избран на первый срок в 1998 году. В нашем материале мы вспоминали, чем запомнился Фарид Хайруллович за время своей работы.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
соцсети
В Казани людей обманули на семь миллионов рублей в магазине напольных покрытий

Клиенты внесли предоплату за ламинат и плитку, но товар так и не получили, магазин закрылся.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В «Бахетле» нашли почти 9000 литров просроченного пива, сидра и медовухи

Росалкогольтабакконтроль трижды находил напитки с истёкшим сроком, но магазин всё отрицает.

соцсети
В СК раскрыли подробности смерти двух татарстанцев в фонтане

Несчастный случай произошел в кафе «Сако» в Болгаре.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Выпускники 2026 года получат право пересдать ЕГЭ по трём предметам

Школьники смогут повторно сдать русский, математику и один предмет по выбору.

РИА Новости
Атака Киева на Ростовскую область носит террористический характер – Путин

Речь идет об ударе по региональному центру организации воздушного движения.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры

В отличие от большинства мегаполисов, купить частный дом в пригороде или черте Казани дешевле, чем трехкомнатную квартиру на вторичном рынке. Эксперты считают, что спрос на квартиры выше из-за дороговизны обслуживания и отсутствия удобств.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.