Москалькова уходит с поста уполномоченного по правам человека в России
На место бывшего омбудсмена может прийти депутат из Татарстана.
В апреле текущего года истек срок полномочий Татьяны Москальковой в качестве уполномоченного по правам человека. Она занимала этот пост с 2016 года. Об этом сообщает ТАСС, цитируя председателя Госдумы Вячеслава Володина.
Он выразил слова благодарности бывшему омбудсмену за плодотворную работу. Володин отметил, что именно благодаря Москальковой и бывшему уполномоченному Элле Памфиловой, которая сейчас занимает пост председателя ЦИК, омбудсмены начали заниматься непосредственно правами человека, а не политическими вопросами.
На вакантную должность предложены несколько кандидатур: депутат Госдумы от Татарстана, член комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Артем Прокофьев (КПРФ), председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова («Справедливая Россия») и первый зампредседателя комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Иван Сухарев (ЛДПР).
Ранее с поста главы Госсовета Татарстана ушел Фарид Мухаметшин. Он был избран на первый срок в 1998 году.
