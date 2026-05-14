На место бывшего омбудсмена может прийти депутат из Татарстана.

Автор фото: ombudsmanrf.org

В апреле текущего года истек срок полномочий Татьяны Москальковой в качестве уполномоченного по правам человека. Она занимала этот пост с 2016 года. Об этом сообщает ТАСС, цитируя председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Он выразил слова благодарности бывшему омбудсмену за плодотворную работу. Володин отметил, что именно благодаря Москальковой и бывшему уполномоченному Элле Памфиловой, которая сейчас занимает пост председателя ЦИК, омбудсмены начали заниматься непосредственно правами человека, а не политическими вопросами.

На вакантную должность предложены несколько кандидатур: депутат Госдумы от Татарстана, член комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Артем Прокофьев (КПРФ), председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова («Справедливая Россия») и первый зампредседателя комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Иван Сухарев (ЛДПР).

Ранее с поста главы Госсовета Татарстана ушел Фарид Мухаметшин. Он был избран на первый срок в 1998 году. В нашем материале мы вспоминали, чем запомнился Фарид Хайруллович за время своей работы.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.