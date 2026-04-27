Москву и область засыпает снегом — сугробы, гололёд, падают деревья
Из-за мокрого снега обрываются провода.
Москву и Подмосковье с ночи засыпает снегом. По данным SHOT, в разных районах уже упало несколько деревьев — к счастью, без пострадавших.
Из-за непрерывного снегопада к утру на дорогах и тротуарах появились сугробы, снежная «каша» и гололёд. Машины, припаркованные во дворах, оказались под шапками снега. Мокрый и липкий снег рвёт провода.
На Краснопролетарской улице в Москве дерево рухнуло на «Ладу». Водитель был внутри машины, но остался жив. О падениях деревьев сообщают также на Шоссе Энтузиастов, Ткацкой и Ташкентской улицах.
Коммунальные службы работают в усиленном режиме. Синоптики обещают, что снегопад продолжится в течение дня.
Также синоптики спрогнозировали погоду на апрель-сентябрь 2026 года в Татарстане. Май, июнь и август пройдут с температурами около многолетней нормы. Осадки ожидаются также близкими к средним значениям. А в июле температура прогнозируется выше нормы, которая составляет около +19,9 градуса. В сентябре, наоборот, вероятно меньше осадков при норме около 48 миллиметров.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
