Министр здравоохранения заметил, что женщины охотнее проходят такой тип диспансеризации.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Глава Минздрава Михаил Мурашко попросил мужчин не стесняться и чаще проверять свою способность стать отцами. По его словам, женщины пока гораздо активнее в этом вопросе, а мужской половине стоит брать с них пример.

Пройти репродуктивную диспансеризацию можно бесплатно по полису ОМС, просто заодно с обычной. Она доступна всем от 18 до 49 лет. Врачи проверяют, всё ли в порядке для зачатия и рождения ребёнка: осматривают, берут анализы, делают нужные исследования. Записаться можно в своей поликлинике, женской консультации или центре здоровья.

Ранее мы писали, что Минздрав расширил перечень редких заболеваний. Всего в списке 303 болезни.

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