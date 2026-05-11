Общество
11 мая 16:43
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Мурашко пояснил, как в России собираются снизить бумажную нагрузку на врачей

Облегчить жизнь медикам и другим сотрудникам бюджетных организаций поручил Владимир Путин.

Мурашко пояснил, как в России собираются снизить бумажную нагрузку на врачей

Автор фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Объем работы с документами в медучреждениях планируется уменьшать с помощью искусственного интеллекта. Одна из таких разработках уже внедряется в практику, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Его слова приводит РИА Новости.

Нейросеть уже помогает медикам вести карты пациентов и истории болезни. Система позволяет быстро получать необходимую информацию о человеке. ИИ анализирует данные за несколько секунд, а вручную процесс может занимать до получаса. Также программы позволяют транскрибировать речь и выделять из нее важное.

Принять меры по снижению бумажной нагрузки на врачей, учителей и других работников бюджетной сферы поручил президент России Владимир Путин. Отчитаться о проделанной работе ведомства должны до 1 августа 2026 года.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В «Бахетле» нашли почти 9000 литров просроченного пива, сидра и медовухи

Росалкогольтабакконтроль трижды находил напитки с истёкшим сроком, но магазин всё отрицает.

РИА Новости
Атака Киева на Ростовскую область носит террористический характер – Путин

Речь идет об ударе по региональному центру организации воздушного движения.

Mash
Украинский БПЛА врезался в жилой дом в Перми

Жильцы продолжают слышать звуки работы ПВО в нескольких районах.

kznpbstin.ru
Няня, обезглавившая девочку-инвалида, находится в психбольнице в Казани

Уроженка Узбекистана убила ребенка, подожгла квартиру и пошла к метро, размахивая головой подопечной.

ТАСС
Конфликт России и Украины близится к завершению, заявил Путин

Встреча с Зеленским должна стать окончательной точкой.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры

В отличие от большинства мегаполисов, купить частный дом в пригороде или черте Казани дешевле, чем трехкомнатную квартиру на вторичном рынке. Эксперты считают, что спрос на квартиры выше из-за дороговизны обслуживания и отсутствия удобств.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.