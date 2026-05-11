Мурашко пояснил, как в России собираются снизить бумажную нагрузку на врачей
Облегчить жизнь медикам и другим сотрудникам бюджетных организаций поручил Владимир Путин.
Объем работы с документами в медучреждениях планируется уменьшать с помощью искусственного интеллекта. Одна из таких разработках уже внедряется в практику, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Его слова приводит РИА Новости.
Нейросеть уже помогает медикам вести карты пациентов и истории болезни. Система позволяет быстро получать необходимую информацию о человеке. ИИ анализирует данные за несколько секунд, а вручную процесс может занимать до получаса. Также программы позволяют транскрибировать речь и выделять из нее важное.
Принять меры по снижению бумажной нагрузки на врачей, учителей и других работников бюджетной сферы поручил президент России Владимир Путин. Отчитаться о проделанной работе ведомства должны до 1 августа 2026 года.
