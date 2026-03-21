Общество
21 марта 12:05
Автор материала:«Вечерняя Казань»

МВД опровергло фейк о взрыве из-за купюры в Казани

Распространившаяся в соцсетях информация о хлопке и найденных обрывках купюры не подтвердилась.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Полиция Казани опровергла информацию о взрыве в ЖК «Салават Купере». Ранее в соцсетях и мессенджерах появились сообщения, что на улице были найдены несколько купюр, а жители слышали хлопок.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Татарстану, обнаруженная купюра оказалась билетом «банка приколов». Никакой угрозы для граждан она не представляет.

Сообщения о хлопке и найденных на месте обрывках купюры также не подтвердились, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в соцсетях распространяют фейк о визите силовиков к главе Альметьевска. Первоначально информация появилась в соцсетях.

