МВД опровергло фейк о взрыве из-за купюры в Казани
Распространившаяся в соцсетях информация о хлопке и найденных обрывках купюры не подтвердилась.
Полиция Казани опровергла информацию о взрыве в ЖК «Салават Купере». Ранее в соцсетях и мессенджерах появились сообщения, что на улице были найдены несколько купюр, а жители слышали хлопок.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Татарстану, обнаруженная купюра оказалась билетом «банка приколов». Никакой угрозы для граждан она не представляет.
Сообщения о хлопке и найденных на месте обрывках купюры также не подтвердились, добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в соцсетях распространяют фейк о визите силовиков к главе Альметьевска. Первоначально информация появилась в соцсетях.
